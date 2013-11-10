پوشش بیمه ای 168 قلم داروی بیماران خاص/ پرداخت هزینه ها از 50 تا 90 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی با تاکید بر اینکه عزم زیادی برای اجرای پزشک خانواده و یکپارچه سازی بیمه ها در سازمان بیمه سلامت وجود دارد، افزود: با توجه به هماهنگی که بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت وجود دارد به طور حتم تلاش داریم که این مهم را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر استارت یکسان سازی بیمه‌ها زده شده و بدون شک با تمام انرژی و توان از تمام فرصتهای موجود برای اجرایی کردن آن بهره خواهیم گرفت.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه یکسان سازی بیمه‌ها راه حل رفع مشکلات درمان کشور است، تصریح کرد: اجرای این امر می تواند ما را در ارایه بهتر خدمات درمانی یاری کند.

محسنی بندپی با اشاره به پوشش 168 قلم داروی بیماران صعب العلاج، تاکید کرد: در ابتدا با هماهنگی سازمان غذا و دارو، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت 134 قلم دارو و سپس 34 قلم دارو را زیر پوشش بیمه قرار دادیم تا بیماران خاص بتوانند از حمایتهای لازم بیمه‌ای برخوردار شوند.

وی افزود: با توجه به پوشش 168 قلم داروی بیماران خاص، برخی بیمه ها 50 درصد و برخی دیگر 90 درصد هزینه های دارویی را پرداخت می کنند که البته یکسری از بیمه ها نیز هزینه داروها را به طور کامل بر عهده گرفتند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه عمده‌ترین مشکل حوزه سلامت افزایش قیمت داروهای بیماران صعب‌العلاج بود، تصریح کرد: به طور حتم درصدد هستیم تا بیمه‌ها خدمات یکسانی را به بیماران ارایه دهند و همه بیماران از دفترچه یکسانی برخوردار شوند.

محسنی بندپی با تاکید بر اینکه یکسان سازی منابع مالی صندوقهای بیمه از اقدامات بعدی سازمان بیمه سلامت است، تصریح کرد: به طور حتم سازمان بیمه سلامت با همکاری مجلس از توان، ظرفیت و منابع مالی پایدار استفاده کرده و بحث یکپارچه سازی را اجرا می‌کند.

وی با بیان اینکه منابع مالی صندوقها منبعی پایدار و مطمئن برای صندوق بیمه ایجاد می‌کند، ادامه داد: به طور حتم تلاش خواهیم کرد با یکسان‌سازی منابع مالی صندوقهای بیمه، خدمات بهتری به بیماران ارایه شود.