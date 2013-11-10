به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض این گزارش را بر اساس اطلاعات محرمانه ای که از دیپلمات های غربی حاضر در ژنو کسب کرده تهیه و منتشر کرده است. این روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی به صراحت در این گزارش می نویسد که همه کشورهای حاضر در مذاکرات ژنو به غیر از فرانسه با متن آماده شده برای توافق ابتدایی موافق بودند.

هاآرتض در گزارش خود می نویسد : بخش بسیار کوچکی از آنچه در دور دوم مذاکرات ژنو میان ایران و کشورهای 1+5 رخ داد سبب شگفتی بود، زیرا ادامه تحولات در این گفتگوها به صورت کلی در حال پیشرفت بود.

دو فرضیه بسیار روشن برای پیگیری این مذاکرات وجود دارد : مورد اول آنکه "حسن روحانی" رئیس جمهور ایران، انتخاب شده تا با کمترین هزینه ممکن برای برنامه هسته ای ملی این کشور، اقتصاد آن را از طریق لغو تحریم ها به جایگاه قبلی خود بازگرداند.

فرضیه دوم اینکه دولت "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، هیچ منفعت و تمایلی برای وارد شدن به جنگ با ایران و حمله به این کشور ندارد. هر دو کشور (ایران و آمریکا) منافع زیادی در رسیدن به توافق و مصالحه دارند. این مصالحه حتی اگر به صورت موقت نیز باشد به هر دو طرف این اجازه را می دهد تا اهداف اصلی خود را دنبال کنند.

"رابرت اینهورن" یکی از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا که در مذاکرات ژنو حضور داشت، در مصاحبه اخیر خود با هاآرتض پیش بینی کرده که مذاکرات پیشرفت داشته باشد. به گفته این مقام آمریکایی تلاش ها بر این امر استوار است که تا پایان سال جاری میلادی یک توافق ابتدایی آماده و به موافقت کشورهای حاضر در مذاکرات برسد.

به موجب این توافق ابتدایی یا همان گام اول، ایران غنی سازی 20 درصدی اورانیوم را در ازای سبک شدن تحریم ها تعلیق می کند. در طی دوره ابتدایی مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی و دائمی انجام می شود هر چند تغییر در نظر طرف هایی که باید این توافق را امضا کنند مشخص نیست.

به گفته اینهورن، آمریکا برای رسیدن به این توافق بسیار امیدوار است، اما کشورهی اروپایی در مورد آن تردید دارند.

هاآرتض در ادامه به موضع رژیم صهیونیستی اشاره کرده و می نویسد : اسرائیل برای مشکوک بودن به این توافق دلیل دارد. واشنگتن علاقه مند است تا به این توافق برسد و اطلاعاتی که از ژنو به دست آمده نشان می دهد این توافق به نفع اسرائیل نبوده است.

بر اساس اطلاعاتی که از ژنو درز کرده آمریکا و کشورهای اروپایی البته به غیر از فرانسه حاضر هستند تا تحریم های موجود علیه ایران را تا حد قابل توجهی سبک کنند. این سبک شدن تحریم ها فقط مربوط به آزاد کردن دارایی های مسدود شده و تعلیق تحریم های جانبی نیست.

انزوای اسرائیل

هاآرتض در ادامه به مخالفت های "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هر گونه توافق با ایران و رفع تحریم های جمهوری اسلامی و همچنین تاکید تل آویو بر امکان حمله به ایران اشاره کرده و می نویسد : بر همین اساس در حالیکه اکنون جامعه جهانی خواستار مصالحه با ایران است، اصرار اسرائیل بر حمله به ایران و انجام آن موجب انزوای شدید تل آویو خواهد شد.

به نظر می رسد اکنون دیپلماسی تنها گزینه ای است که در این شهر (درباره موضوع هسته ای ایران) وجود دارد. بعد از متوقف شدن طرح حمله به سوریه در دقایق آخر آمریکایی ها معتقدند که می توانند به توافق مشابهی با ایران برسند. هاآرتض ادعا می کند گزینه حمله اسرائیل به ایران نیز ممکن است در بهار آینده و در صورت شکست مذاکرات و تلاش های اخیر مجددا مطرح شود. علاوه بر این موضوع اغلب کارشناسان معتقدند ایران در برنامه هسته ای خود به چنان پیشرفتی رسیده که در صورت مشارکت نکردن کشورهای دیگر در حمله به جمهوری اسلامی، حمله اسرائیل به تنهایی خسارت زیادی را متوجه تاسیسات هسته ای ایران نمی کند.

دو گزینه تل آویو برای به شکست کشاندن مذاکرات ایران و 1+5

هاآرتض در ادامه به راه های پیش روی رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن مذاکرات در خصوص موضوع هسته ای ایران اشاره کرده و می نویسد : اگر هنوز نتانیاهو گزینه ای برای فشار آوردن بر آمریکا برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن پرونده هسته ای ایران داشته باشد این گزینه ها در دو راه غیر مستقیم قرار می گیرد.

این دو راه عبارت است از : از طریق کنگره و ایجاد گروهی متشکل از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در حمایت از موضع اسرائیل علیه ایران تا از این طریق شرایط بر دولت آمریکا سخت شود.

راه دوم از طریق فلسطین و مذاکرات سازش. در این راه اگر آمریکا با خواسته های تل آویو در مورد توافق با ایران مخالفت کند، نتانیاهو می تواند با به شکست کشاندن تلاش های در حال انجام توسط "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، برای به سرانجام رساندن مذاکرات سازش از واشنگتن انتقام بگیرد.

اما در هر دو راه رسیدن به نتیجه برای تل آویو بسیار سخت است. زیرا در مورد گزینه حمله و دفاع از موضع اسرائیل اکنون تعداد زیادی در هر دو حزب آمریکا در مورد طرح حمله به ایران بی میل هستند و انگیره ای برای این کار ندارند. و در مورد راه دوم صرف نظر از تلاش های کری و هشدار او درباره امکان آغاز انتفاضه سوم،این موضوع مورد تردید است که آیا رکود طولانی مدت و تنبلی دیپلماتیک در مورد صلح خاورمیانه در دوره بلند مدت به نفع اسرائیل خواهد بود یا خیر.