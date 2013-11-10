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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

باستان شناسان منعی برای مصاحبه با خبرنگاران ندارند

باستان شناسان منعی برای مصاحبه با خبرنگاران ندارند

رئیس پژوهشکده باستان شناسی با اشاره به حذف بند مربوط به جلوگیری از انتشار اطلاعات کاوش در محوطه های تاریخی که پیش از این در مجوزهای باستان شناسی وجود داشت گفت: باستان شناسان می توانند اطلاعات مربوط به کشفیات حاصل از کاوش ها را در اختیار رسانه ها و عموم مردم قرار دهند.

سیامک سرلک درباره اینکه در طول 8 سال گذشته باستان شناسان و کارشناسان حق مصاحبه و انتشار اطلاعات درباره کشفیات باستان شناسی به رسانه ها و مردم را نداشتند و یا درج هر اطلاعاتی منوط به اجازه مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی بود، به خبرنگار مهر گفت: با موافقت رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی این بند از مجوزهای باستان شناسی حذف شد و منعی برای باستان شناسان وجود ندارد.

وی افزود: متاسفانه در سال های گذشته بسیاری از متخصصان و باستان شناسان به دلیل مصاحبه با رسانه ها مورد غضب قرار گرفته بودند. این در حالی است که میراث فرهنگی مربوط به عموم مردم است و بزرگترین رسالت یک باستان شناس نشر اطلاعات فرهنگی و اطلاعات حاصل از پژوهش های باستان شناسی است. عجیب بود که دولت پیشین جلوی این کار را می گرفت.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی ادامه داد: وقتی محوطه ای کاوش می شود در حقیقت بخشی از تاریخ برای مردم بازگو خواهد شد بنابراین باید اطلاعات آن را در جامعه تخصصی و عموم مردم انتشار داد.

وی درباره اینکه طی 8 سال گذشته اطلاعات باستان شناسی از محوطه های تاریخی و بناها در سطح عمومی  به مردم ارائه نمی شد از سوی دیگر فعالیت انتشار کتاب ها و پژوهش های تخصصی نیز کاهش یافته بود گفت: چند سال است که مشکل اعتبار داریم به خصوص در بخش پژوهش ها. این اعتبارات یا بسیار ناچیز بودند و یا در کانال خود هدایت نمی شدند. بنابراین انتشار اطلاعات پژوهشی همتراز با فعالیت های انجام شده نبود. در هر حال این وظیفه ماست که اطلاعات باستان شناسی را در سطح عموم و یا تخصصی در قالب کتاب و همایش ها انتشار دهیم.

کد مطلب 2172997

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