باستان شناسان منعی برای مصاحبه با خبرنگاران ندارند

سیامک سرلک درباره اینکه در طول 8 سال گذشته باستان شناسان و کارشناسان حق مصاحبه و انتشار اطلاعات درباره کشفیات باستان شناسی به رسانه ها و مردم را نداشتند و یا درج هر اطلاعاتی منوط به اجازه مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی بود، به خبرنگار مهر گفت: با موافقت رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی این بند از مجوزهای باستان شناسی حذف شد و منعی برای باستان شناسان وجود ندارد.

وی افزود: متاسفانه در سال های گذشته بسیاری از متخصصان و باستان شناسان به دلیل مصاحبه با رسانه ها مورد غضب قرار گرفته بودند. این در حالی است که میراث فرهنگی مربوط به عموم مردم است و بزرگترین رسالت یک باستان شناس نشر اطلاعات فرهنگی و اطلاعات حاصل از پژوهش های باستان شناسی است. عجیب بود که دولت پیشین جلوی این کار را می گرفت.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی ادامه داد: وقتی محوطه ای کاوش می شود در حقیقت بخشی از تاریخ برای مردم بازگو خواهد شد بنابراین باید اطلاعات آن را در جامعه تخصصی و عموم مردم انتشار داد.

وی درباره اینکه طی 8 سال گذشته اطلاعات باستان شناسی از محوطه های تاریخی و بناها در سطح عمومی به مردم ارائه نمی شد از سوی دیگر فعالیت انتشار کتاب ها و پژوهش های تخصصی نیز کاهش یافته بود گفت: چند سال است که مشکل اعتبار داریم به خصوص در بخش پژوهش ها. این اعتبارات یا بسیار ناچیز بودند و یا در کانال خود هدایت نمی شدند. بنابراین انتشار اطلاعات پژوهشی همتراز با فعالیت های انجام شده نبود. در هر حال این وظیفه ماست که اطلاعات باستان شناسی را در سطح عموم و یا تخصصی در قالب کتاب و همایش ها انتشار دهیم.