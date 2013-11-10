دوازدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران اسفندماه برگزار می شود

سیامک سرلک، رئیس پژوهشکده باستان شناسی به خبرنگار مهر گفت: موافقت برگزاری این همایش از سوی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی گرفته شد و فراخوان آن را نیز اعلام کرده ایم تا باستان شناسان مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

وی با بیان اینکه دبیرخانه دائمی این همایش نیز ایجاد شده است بیان کرد: همایش های باستان شناسی مکمل یکدیگر هستند و نمی توان آن را از هم تفکیک کرد به همین علت باستان شناسان نتایج آخرین فعالیت های خود را در قالب مقاله به این همایش ارسال می کنند.

سرلک گفت: در حاشیه این گردهمایی برنامه ­هایی تدارک دیده شد که از جمله آن­ها ارائه شماری از تازه­ ترین کتاب­های منتشر شده در زمینه باستان شناسی و تاریخ و میراث فرهنگی کشور است.