اثرات منفی اتخاذ تصمیمات فوری در شرایط اضطرار بر سلامت مردم و اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم ندافی نماینده وزارت بهداشت در جلسه صبح یکشنبه کمیته اضطرار آلودگی هوا، با اشاره به فعالیت مرکز مهار در گذشته، اظهار داشت: در گذشته مرکزی به نام مهار وجود داشت که براساس آن میتوانستیم عکسالعمل به موقعی هنگام بروز آلودگی هوا داشته باشیم. بنابراین برای اتخاذ روش مناسب در زمان آلودگی هوا و برای کاهش آسیبهای سلامت این مرکز باید مجدداً احیا شود.
به گفته وی، دو سال است که وزارت بهداشت راهنمایی منتشر کرده که دستورالعمل آن در اختیار سازمانها قرار گرفته و براساس آن محاسبه و تغییر شاخص کیفیت هوا انجام میشد. با توجه به اینکه محور دستورالعمل مرکز مهار در حوزه سلامت بود باز هم مکاتباتی انجام شد تا از این راهنما بهرهبرداری شود. چرا که در شرایط اضطرار و هشدار علاج آلودگی محسوب میشد.
نماینده وزارت بهداشت در کمیته اضطرار آلودگی هوا اظهار داشت: زمانی که آلایندهها در وضعیت اضطرار یا هشدار قرار میگیرند و اقداماتی را در آن شرایط اتخاذ میکنیم نه تنها اثرات منفی بر سلامت شهروندان تحمیل میشود بلکه از لحاظ اقتصادی نیز متضرر میشویم.
ندافی با پیشنهاد ایجاد یک سیستم برای اتخاذ تصمیم در شرایط آلودگی هوا، اظهار داشت: هفته گذشته به دلیل آلودگی هوا در شهر اهواز 10 هزار نفر با علائم آسم به بیمارستانها مراجعه کردند که 10 درصد از آنها در این بیمارستانها بستری شدند.
وی ادامه داد: وضعیت مذکور نشان میدهد که باید آلودگی هوا را جدی بگیریم این در حالی است که با اقدامات اشاره شده مانند تعطیلی مدارس و ادارات نمیتوان عکس العمل به موقع داشت. مرکز مهار باید اطلاع رسانی درستی داشته باشد و صدا وسیما نیز موظف است مطابق این راهنما اطلاع رسانی مناسبی کند تا اقشار آسیبپذیر بتواند سلامت خود را حفظ کند. با توجه به اینکه 30 درصد از جمعیت را سالخوردگان، جانبازان و بیماران قلبی و ریوی تشکیل میدهند باید اقدامات لازم برای این اقشار آسیب پذیر به صورت عاجل صورت گیرد.
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