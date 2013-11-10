جشنواره تجربيات برتر در حوزه سنجش و ارزشيابي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهری افزود: تجربيات ، طرح ها و ابتكارات فردي و حرفه اي معلمان در زمينه سنجش و ارزشيابي به منظور ترويج ، اشاعه و استقرار روشهاي علمي و كاربردي براي اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ، و بهينه سازي فرايند ياد دهي، يادگيري در كليه دوره هاي تحصيلي در قالب يك جشنواره ودر سه سطح منطقه اي ، استاني وكشوري برگزار مي شود.



وی اظهار داشت: با توجه به اينكه كاركردهاي سنتي نظام تعليم و تربيت نظير پرداختن صرف به محفوظات تغيير يافته و با ابلاغ سند تحول بنيادين رويكردي نوين و انتظارات جديدي از آموزش و پرورش مطرح گرديده بنابراین متناسب با همين تغييرات ، لزوم بازنگري و تغيير در شيوه هاي سنجش و ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان نيز لازم و ضرورتي اجتناب نا پذير است.



رئیس اداره سنجش اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به برگزاري جشنواره تجربيات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشيابي اظهار داشت : در اين طرح تمامي مديران ، معلمان، كاركنان اداري مدارس و حوزه سنجش و ارزشيابي مناطق و استانها مي توانند تجارب ،طرح ها و ابتكارات فردي و حرفه اي خود را در زمينه شيوه ها ، ابزار ها و راهكار هاي موثر و مطلوب در خصوص ارزشيابي تحصيلي دانش آموزان به جشنواره ارسال نمايند تا نسبت به داوري آن ها و معرفي آثار برتر اقدام گردد.



طاهري افزود : علاقه مندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به واحد سنجش وارزشيابي ادارات آموزش وپرورش نواحي ومناطق مراجعه نمايند.

برگزاری دوره های آموزشی برای دستیابی به نظام آراستگی در محیط کار

مسلم پور نصرت ، به اهمیت نظام آراستگی اشاره کرد و افزود: نظام آراستگی در راستاي آراسته شدن محيط کار ، رسيدن به استانداردهاي جهاني ، رفع عيوب و نقايص ظاهري شرکت ، افزايش کارايي ، لذت بخش بودن محيط کار ، ايجاد ايمني و سلامتي ، بهبود وضعيت سيستم هاي کامپيوتري و مهم تر از همه پرهيز از اتلاف وقت اجرایی شده است .



وی به اقدامات صورت گرفته هم اشاره کرد و افزود: برگزاري کلاسهاي آموزشي، شناسايي و ارزيابي وضعيت موجود، رفع عيوب و خرابيها، حذف آلودگيها و گرد و غبار ،تعيين موارد مورد نياز و غير ضرور، و در کل نظم بخشیدن به محیط اداری است.



مدیر عامل آبفای زنجان از پیگیری چندین سیستم مدیریتی هم در شرکت خبر داد .



پور نصرت ادامه داد : ما برای اجرای نظام آراستگی در شرکت هزینه زیادی صرف نکردیم جرا که از تمام ظرفیت و اقلام موجود در شرکت با رعایت نظام آراستگی استفاده و این نظام را در شرکت استقرار کردیم .



وی هدف نهایی از استقرار دفتر کار سبز در شرکت را پیشگیری از اتلاف زمان و وقت عنوان کرد.