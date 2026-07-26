به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سهرابی صبح یکشنبه در کارگاه آموزشی آراستگی و پوشش ظاهری در محل کار که با حضور بانوان شاغل در آموزش و پرورش کردستان برگزار شد، اظهار کرد: آراستگی ظاهری در محیطهای علمی و آموزشی بخشی از هویت حرفهای افراد محسوب میشود و میتواند بر نحوه ارتباط و تعامل آنان با دیگران تأثیرگذار باشد.
وی افزود: پوشش مناسب در کنار رعایت اصول رفتاری، از مؤلفههای مهم در شکلگیری ارتباطات سازنده در محیطهای اداری و آموزشی است و میتواند به افزایش اعتماد، تقویت عزتنفس و بهبود تعاملات میان کارکنان و مخاطبان کمک کند.
این مدرس با اشاره به نقش ارتباطات کلامی و غیرکلامی در محیط کار ادامه داد: نوع پوشش، ظاهر و نحوه رفتار افراد میتواند پیامهای مختلفی را در فرآیند ارتباط منتقل کند و توجه آگاهانه به این مؤلفهها در ایجاد فضای حرفهای مؤثر است.
سهرابی با تأکید بر جایگاه معلمان در نظام تعلیم و تربیت گفت: معلمان با برخورداری از آراستگی ظاهری و رفتاری میتوانند زمینه ارتباط بهتر با دانشآموزان، افزایش اثرگذاری آموزشی و ارتقای کیفیت فرآیند تدریس را فراهم کنند.
وی همچنین استانداردهای پوشش در محیطهای آموزشی و اداری، ارتباط میان آراستگی فردی و اعتمادبهنفس و تأثیر رفتار حرفهای کارکنان بر فضای سازمانی را از محورهای این کارگاه عنوان کرد.
در ابتدای این کارگاه نیز لیلا ثقفی، مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش کردستان، با اشاره به جایگاه بانوان فرهنگی اظهار کرد: بانوان فرهنگی علاوه بر نقش الگویی برای دانشآموزان، در شکلدهی به نگرشها، باورها و فرهنگ عمومی جامعه نیز اثرگذار هستند.
وی افزود: انتخاب پوشش و نحوه رفتار در محیطهای اداری و آموزشی، علاوه بر جنبه فردی، میتواند در تقویت هویت فرهنگی، حفظ آرامش محیط کار و ارتقای امنیت روانی فضای سازمانی نقش داشته باشد.
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