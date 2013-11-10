به گزارش خبرگزاری مهر، صولت مرتضوی، ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار منطقه 2 مشهد اظهار کرد: بزرگترین معروف در شهرداریها خدمت بی منت به مردم و بزرگترین منکر گره انداختن به کار مردم است که تقاضا داریم به این موضوعات توجه جدی شود.
وی با اشاره به اینکه در ایام محرم و در آستانه روز عاشورای حسینی قرار داریم و هدف از نهضت و قیام امام حسین امربه معروف و نهی از منکر است، افزود: به همین مناسبت این هفته به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است.
شهردار مشهد تصریح کرد: امروزه تمام امورات شهروندان به دست کارکنان شهرداری است که این مهم خدمت خالصانه مدیران و مسئولان را میطلبد.
وی اضافه کرد: تمام اقداماتی که در شهرداری مشهد انجام میشود به درآمد نیاز دارد که باید شهرداری تمام همت خود را به کار ببندد تا درآمدهای مشروع به دست آورد و از این محل برای شهروندان هزینه کند.
مرتضوی ادامه داد: در نشریات آورده بودند که شهردار مشهد، افراد را اتوبوسی به مشهد وارد میکند که من هم در جواب این دسته نشریات گفتهام کارکنان مستقر در سازمانها و شهرداریهای مشهد از لحاظ بار علمی غنی هستند.
وی با تشکر از خدمات و اقدامات ظفرجعفرزاده شهردار سابق منطقه 2، محمدرضا قلندر شهردار جدید این منطقه را فردی پرکار، مردم دوست و با طهارت نفس دانست.
در ادامه شهردار منطقه 2 مشهد ضمن تشکر از زحمات رضا ظفرجعفرزاده گفت: منطقه 2 مشهد منطقهای ویژه به لحاظ بزرگی، وجود بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی است.
محمدرضا قلندر تصریح کرد: فعالیت در این منطقه با توجه به وجود سکونتگاههای غیررسمی و بافت فرسوده به مراتب سختتر از سایر مناطق است.
وی در پایان عنوان کرد: به طور مسلم اگر ما تکلیفی را بر گردن خود داشته باشیم آن را با غیرت دینی به انجام خواهیم رساند.
همچنین رضا ظفرجعفرزاده شهردار سابق منطقه 2 نیز گفت: پتانسیلهای خوبی در منطقه وجود دارد که امید داریم از این پتانسیلها به خوبی استفاده شود.
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