عاشورا زشت ترین و زیباترین روز تاریخ است/ هنوز حادثه کربلا و عاشورا سانسور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغدی امشب (یکشنبه 19 آبان ماه) در حسینیه هنر تهران به بررسی ابعاد زیبایی شناسی حادثه کربلا پرداخت و گفت: این پرسش مطح است که آیا حادثه کربلا و عاشورا ابعاد زیبایی شناختی دارد؟ چرا زینب(س) همه چیز را زیبا دید ودر میان این همه پلیدی و زشتی همه چیز را زیبا می بیند.

وی تصریح کرد: عاشورا زشت ترین و زیباترین روز تاریخ است.در عاشورا همه پلیدی ها و پلشتی ها در یک نیم روز اتفاق می افتد و در عین حال شاهد همه زیبایی ها و پاکی ها هستیم.

وی افزود: لذا وقتی به پلیدیهای عاشورا می نگریم زشت ترین روز و وقتی به پاکی ها بنگریم زیباترین روز به شمار می رود. بر این اساس است که حضرت زینب(س) می فرماید که همه حادثه عاشورا زیبا بود. یعنی ما به هدف خود رسیدیم و بعد از این یزید و یزیدیان نابود خواهند شد.

رحیم پور تأکید کرد: حضرت زینب(س) از بعد الهی، حادثه عاشورا را می نگریست.

وی با طرح این پرسش که چرا کربلا واقعیتش مثل افسانه است گفت: از یک طرف عاشورا حقیقتش برتر از هنر است. از این بعد عاشورا واقعیتی تاریخی است و افسانه به شمار نمی رود. از طرف دیگر با تفکر مادی نمی شود عاشورا و افسانه را با هم جمع کرد.

وی تصریح کرد: آیا می شود افسانه ای ساخت که همه ارزشها در آن جمع باشد و واقعیت نیز داشته باشد. باید گفت که عاشورا افسانه ای واقعی است.

رحیم پور تأکید کرد: پرسشی مطرح است که آیا کربلا زیباست یا واقعی است؟ یعنی نگاه رئالیستی باید به عاشورا داشت یا نگاه هنری؟ چرا که نمی شود یک چیز زیبا داشت که واقعی نیز باشد. باید توجه داشت که صحنه های زیبایی در عاشورا وجود دارد که در منبرها گفته نمی شود و در کتابها باقی مانده است.

وی افزود: زیبایی های گفته شده در منابر بخشی از واقعیتهای عاشوراست. وقتی برده سیاه پوست روز عاشورا پیش امام حسین می آید و می گوید اذن میدان و نبرد بدهید حضرت در جواب می فرماید که تو برای زندگی کردن نزد ما هستی و نه برای کشته شدن ولی نهایتا اجازه را از امام می گیرد و به شهادت می رسد.

رحیم پور یادآور شد: این پرسش مطرح است که ادبیات و رجزها و جملات امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) و علی اکبر(ع) و یاران امام حسین که از زبان انسانهای واقعی در می آید از کجا آمده است.

وی افزود: باید توجه داشت که عاشورا منبع غنی هنری است و اگر از ابعاد مختلف بررسی شود باز هم مباحث بکر دارد. باید توجه داشت که ساخت اثر هنری که واقعی باشد امکان ندارد. اما عاشورا واقعیتی زیباست.

وی یادآور شد: بحث دیگر در ارتباط با عاشورا از بعد هنری، تلفیق میان کلیت و موقعیت است. یعنی چگونه کلیت وموقعیت را با هم تلفیق کنیم. چون قهرمان دراماتیک در صحنه واقعی زندگی، جمع بندی زندگی اوست؛ چگونه او را به سمت تراژدی ببریم. از یک طرف باید برویم به سمت کلیت و اثر ما در زمان خودش محبوس نشود و از طرف دیگر مجبوریم که به افراد مشخص که در موقعیت خاص قرار گرفتند اشاره کنیم.

وی افزود: در هنر تصنعی نمی شود چنین کاری کرد اما در کربلا چنین اتفاقی افتاد.

رحیم پور در پایان یادآور شد: قضیه عاشورا و کربلا از قضایایی است که هنوزدر جهان سانسور می شود. در جهان اسلام و جهان غیر اسلام نمی گذارند قضیه عاشورا معرفی شود.