ترکیه خواهان باقی ماندن موشک های پاتریوت در مرزخودبا سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ناتو که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: مقامات ترکیه از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی خواسته اند تا زمان باقی ماندن موشک های زمین به هوای پاتریوت را که از دسامبر گذشته در شهرهای غازی آنتپ، آدانا و قهرمان ماراش مستقر شده اند، به مدت یک سال دیگر تمدید کند.

این مقام ناتو افزود: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ضمن بررسی اوضاع کنونی به این نتیجه رسیده است که خطرات و تهدیدات علیه ترکیه همچنان جدی است و احتمال موافقت با پیشنهاد این کشور وجود دارد.

ترکیه پیشتر با ادعای احساس خطر از سوی سوریه، خواستار حمایت نظامی ناتو که خود یکی از اعضای آن است، شده بود. آلمان، هلند و آمریکا از شرکت کنندگان در طرح استقرار موشکهای ناتو در ترکیه هستند.