ولاسکو 14 بازیکن ایران را انتخاب کرد/ سه شنبه دیدار با برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان که از فهرست بیست نفره معرفی شده به فدراسیون جهانی 15 بازیکن را برای شرکت در اردوی آمادگی تیم ملی فراخوانده بود، در آغاز تمرین امروز جمعه 24 آبان، اسامی 14 نفره ایران را جهت شرکت در مسابقات جام قهرمانان قاره ها اعلام کرد که به قرار زیر است:

1- سعید معروف 2- مهدی مهدوی 3- سید محمد موسوی 4- عادل غلامی5- آرمین تشکری 6- حمزه زرینی7- فرهاد قائمی 8- علیرضا مباشری9- مجتبی میرزا جانپور10- رحمان داوودی 11- شهرام محمودی12- امیر غفور 13- فرهاد ظریف14- ناصر رحیمی پناه



14 بازیکن ایران به همراه کادر فنی شامل امیر خوش خبر به عنوان سرپرست، خولیو ولاسکو(سرمربی)، احمد مساجدی، ناصر شهنازی (مربی)، سیامک افروزی (پزشک)، نوید مشجری(آنالیزور) ساعت 21:50 فردا تهران را به مقصد کیوتو ترک خواهند کرد. رقابت های جام قهرمانان قاره ها طی روزهای 28 آبان لغایت 3 آذر در ژاپن برگزار می شود.

برنامه کامل دیدارها به وقت تهران به شرح زیر است:

سه‌شنبه 28 آبان - کیوتو

* ایتالیا - روسیه، ساعت 6:40

* ایران - برزیل، ساعت 10:40

* ژاپن - آمریکا، ساعت 13:40



چهارشنبه 29 آبان - کیوتو

* ایران - ایتالیا، ساعت 6:40

* برزیل - آمریکا، ساعت 10:40

* ژاپن - روسیه، ساعت 13:40



جمعه اول آذر - توکیو

* ایتالیا - آمریکا، ساعت 6:40

* ایران - روسیه، ساعت 10:40

* ژاپن - برزیل، ساعت 13:40



شنبه دوم آذر - توکیو

* ایران - آمریکا، ساعت 6:40

* روسیه - برزیل، ساعت 10:40

* ژاپن - ایتالیا، ساعت 13:40

یکشنبه سوم آذر - توکیو

* برزیل - ایتالیا، ساعت 6:40

* روسیه - ایالات متحده، ساعت 9:40

* ژاپن - ایران، ساعت 12:40





