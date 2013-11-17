کاهش 60 درصدی تولید عسل در خراسان شمالی/ وقتی زنبورداران مگس می پرانند!

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالي در شمال شرق كشور با داشتن اراضي زارعي، باغ هاي ميوه و مراتع مرغوب از نظر گل و گياه، شرايط مساعدي براي زنبورداري و توليد عسل دارد.

این استان پارسال از نظر میزان تولید عسل در رتبه سیزدهم و از لحاظ میانگین تولید عسل به ازای هر کلنی(بهره وری) در رتبه پنجم کشور قرار گرفت.

اما امسال نتایج طرح آمارگیری سراسری از زنبورستان های خراسان شمالی، نشان می دهد علی رغم افزایش تعداد کلنی های زنبورعسل و زنبورستان های خراسان شمالی، میزان تولید عسل در زنبورستان ها کاهش 60 درصدی داشته است.

طرح آمارگیری از زنبورستان های استان همزمان با سراسر کشور از ششم تا یازدهم مهر ماه در مدت هفت روز انجام شد و نتایج آن نیز به تازگی استخراج شده است، هدف از اجرای این طرح دستیابی به آمار دقیق کلنی های زنبور عسل در این استان و سایر اطلاعات مورد نیاز بود.

بر اساس نتایج این آمارگیری امسال تعداد زنبورداران استان و همچنین شمار کلنی های زنبورعسل در خراسان شمالی به نسبت پارسال افزایش یافته اما به دلیل مناسب نبودن شرایط آب و هوایی، میزان تولید کاهش یافته و به تبع این کاهش، فعالیت زنبورداران نیز کمتر شده است.

مدير امور طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي می گوید: علت کاهش تولید عسل در استان به نسبت پارسال عدم پراکنش مناسب بارندگی، گرمای زودرس بهاری، درجه حرارت بیش از حد محیط و وزش بادهای گرم در تیر و مرداد و به تبع آن پژمردگی گل ها بوده است.

کام تولید کنندگان عسل در خراسان شمالی تلخ شد

حسين رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نتایج سرشماری زنبورستان های خراسان شمالی می گوید: بر اساس این آمارگیری در این استان 103 هزار و 36 کلنی زنبور عسل وجود دارد و هزار و 297 زنبوردار نیز در اين حوزه فعاليت مي كنند.

او اظهار می کند: مطابق آمار، امسال تعداد زنبورداران خراسان شمالی به نسبت پارسال 33 درصد افزایش یافته و شمار کلنی های زنبورعسل هم حدود 30 درصد بیشتر شده است.

رضازاده می افزاید: همچنین بر اساس نتایج این آمارگیری در یک سال گذشته در خراسان شمالی هزار و 98 تن عسل تولید شده که این میزان به نسبت پارسال 0.2 درصد کاهش دارد.

وی اضافه می کند: پارسال در خراسان شمالی از 80 هزار کلنی زنبورعسل، هزار و 100 تن عسل به دست آمد و این استان از این نظر در رده سیزدهم کشور قرار گرفت.

رضازاده اظهار می کند: امسال میانگین تولید به ازای هر کلنی(بهره وری) در خراسان شمالی هم کاهش یافته به گونه ای که از هر کلنی یازده کیلوگرم عسل تولید شده در حالی که پارسال این میزان 14 کیلوگرم عسل به ازای هر کلنی بود.

او می گوید: زنبورداران خراسان شمالی امسال با کاهش 21 درصدی تولید به ازای هر کلنی و اکثرا با کاهش 60 درصدی تولید در کل زنبورستان ها مواجه بوده اند.

رضازاده اظهار می کند: امسال علی رغم پرداخت تسهیلات بانکی و افزایش 30 درصدی تعداد کلنی ها نسبت به سال قبل، کام تولید کنندگان عسل در این استان شیرین نشده است.

او می افزاید: عدم پراکنش مناسب بارندگی، گرمای زودرس بهاری، درجه حرارت بیش از حد محیط، وزش بادهای گرم در تیر و مرداد ماه، پژمردگی گل ها و کاهش شهد و گرده در محیط از مهم ترین دلایل کاهش تولید عسل علی رغم افزایش شمار کلنی ها در خراسان شمالی محسوب می شوند.