آخرین وضعیت پرونده تبانی و فساد در فوتبال/ ارائه اولین گزارش تا پایان آذر

مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت پروندههای فساد، تبانی و شرط بندی در فوتبال، تعداد دعوت شدگان به جلسات مجلس و مشکلات پیش رو برای رسیدگی به این مسائل را تشریح کرد:
* مدتی است که از رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال در کمیسیون اصل نود مجلس خبری نیست. آیا رسیدگی به این پروندهها متوقف شده است؟
- ما کار را خیلی وقت است که شروع کردیم ولی چون جلسات عمومی بود، با دو چالش عمده مواجه بودیم. اول اینکه افرادی با چهرههای مختلف در این جلسات حضور داشتند و کسانی که به مجلس دعوت میشدند آنطور که میخواستند، نمیتوانستند واقعیتها را بیان کنند. دوم بحث رسانهای شدن و انتشار اخبار مربوط به دعوت از افراد مختلف بود که این موضوع باعث میشد تا فشارهای جانبی و حاشیهای از سوی مراکز مختلف به این افراد وارد شود. این مسائل باعث شد تا پرونده به کُندی پیش برود و روند رسیدگی آنطور که شایسته است و ضرورت ایجاب میکند، نباشد تا ما بتوانیم به مستندات دست پیدا کنیم.
* اقدام شما برای حل این موانع چه بود؟
- ما تلاش کردیم تا جلسات با تعداد افراد محدودتر و حتی گاهی انفرادی برگزار شود. به عنوان مثال یک بازیکن یا یک مربی را دعوت میکنیم تا افراد در فضای امن حرفشان را مطرح کنند و واقعیات را بگویند. ما این مسائل و نامها را رسانهای نکردیم تا افراد مورد نظر از فشارهای بیرونی در امان باشند. این دو مسئله باعث شد تا چراغ خاموش و غیر رسانهای کار کنیم، در حالی که این دعوت شدنها همچنان ادامه دارد ولی ممکن است این رویه تغییر کند و مجددا رویه قبلی تکرار شود. با وجود این رسانهای نشدن دلیل بر انفعال و توقف کار کمیسیون اصل نود نیست.
* تاکنون چند نفر را به جلسات کمیسیون اصل نود دعوت کردهاید؟
- الان آمار دقیقی ندارم ولی فکر میکنم حدود 50 تا 60 نفر دعوت شدند و درباره مسائل صحبت کردند.
* حضور امیر قلعهنویی در یکی از جلسات کمیسیون اصل 90 واکنش برخی از افراد شاغل در فدراسیون را بر انگیخت و آنها معتقد بودند بعضیها صلاحیت حضور در مجلس را ندارند...
- من نمیخواهم از فرد خاصی نام ببرم. طبیعی است برای رسیدگی به یک پرونده مهم مثل تبانی در فوتبال باید از همه کسانی که در آن به نوعی دخیل هستند چه به عنوان داور، سرمربی، بازیکن و مدیر دعوت کنیم. نمیشود اقدام ما گزینشی و بخش بخش باشد. شاید کسانی که این حرفها را میزنند انتظار دارند فقط یک طیف خاص دعوت شوند، در حالی که کمیسیون اصل 90 جناحی و برای "خوش آمدن به مذاق بعضیها" کار نمیکند. کمیسیون اصل 90در راستای حدود قانونی خود کار میکند. در همین رابطه حتی افرادی که خودشان هم مسئله دار هستند به جلسات ما دعوت میشوند.
* در این مدت فشار و تهدیدی متوجه اعضای کمیسیون اصل 90 برای بازداری از رسیدگی به این پروندهها بوده است؟
- طبیعتا هیچ کس نمیتواند چنین کاری کند ولی شاید بعضیها بگویند اگر کمیسیون اصل نود به این مسئله رسیدگی نکند، بهتر است. یا شاید بگویند این کارها به نتیجه نمیرسد و دیگران هم وقتی این راه را طی کردند، به نتیجهای نرسیدند. شاید این صحبتها برای تضعیف انگیزه کمیسیون اصل 90 مطرح شده باشد ولی این کمیسیون به لحاظ جایگاه تحت تاثیر این شایعات و صحبتها نیست و مخاطب گروههای فشار نمیشود.
* با این تفاسیر، تصور میکنید گزارش کامل از نتیجه پروندههای فساد و تبانی چه زمانی رسانهای و اعلام شود؟
- شاید بخش اول گزارش اجمالی این مسائل تا پایان آذرماه اعلام شود. با این حال در فرایند رسیدگی ممکن است مسائلی پیش بیاید که تاریخ مورد نظر را به تاخیر بیاندازد. به همین خاطر احتمالا گزارش اجمالی ما تا پایان ماه آینده اعلام خواهد شد.
* این گزارش اجمالی شامل کدام بخش از تبانی و فساد در فوتبال خواهد بود و چه سرفصلهایی را در بر میگیرد؟
باید هنگام تدوین همین گزارش مشخص شود که کدام بخش برای افکار عموم مفید است و قابلیت رسانهای و علنی شدن را دارد. از الان نمیتوان درباره آن حرف زد.
* گفته میشود پای بعضی از مسئولان فدراسیون فوتبال هم در این پروندهها دیده میشود. چنین چیزی را تایید میکنید؟
- من این مسئله را نفی نمیکنم. ممکن است در همه سطوح فوتبال ما و حتی خارج از فوتبال ما و برخی از مسئولان هم چنین چیزی باشد.
* به عنوان سئوال آخر؛ گفته میشود احتمال تبرئه محسن قهرمانی داور فوتبال وجود دارد. حتی رئیس ستاد رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال عنوان کرده است که تا الان هیچ تخلف خاصی در پرونده قهرمانی مشاهده نکردیم. چنین چیزی صحت دارد؟
- نمیخواهم درباره این موضوع حرف بزنم ولی الان نمیشود گفت چنین چیزی بوده است یا خیر. ما در حال بررسی پروندهها هستیم و زود است که بگوییم چیزی قطعی بوده است یا نبوده. از الان نمیشود قضاوت کرد و حرفی زد.
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