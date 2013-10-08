به گزارش خبرنگار مهر، پنالتی جنجالی دقایق ابتدایی دیدار تیم های سپاهان و پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر که از سوی محسن قهرمانی به سود سپاهانی ها گرفته شد، کبریتی بود بر انبار باروتی که سالهاست در مورد خطرناک و ویران کننده بودن آن هشدار داده می شود اما مسئولان امر با بیان اینکه مستنداتی در این مورد وجود ندارند، وارد ماجرا نشدند تا اینکه با همین پنالتی و اخراج میثم حسینی، زوایای جدیدی از تبانی در فوتبال روشن شد و پای برخی نهادهای دیگر را هم به میان کشید.

در حالی که ماجرای تبانی در فوتبال به مجلس کشیده شده بود، ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای در فوتبال روز دوشنبه رای ابتدایی خود در مورد پرونده دیدار سپاهان و پرسپولیس را اعلام کرد که براساس آن محسن قهرمانی به همراه یکی از کمک‌هایش و داور چهارم، محمدرضا مولایی مربی بدنساز پرسپولیس و علی حاتم از نزدیکان این باشگاه با محرومیت تا اطلاع ثانوی مواجه شدند. این در حالی است که مولایی تاکید دارد به خاطر اینکه به فدراسیون رفته تا حقایق را بگوید نباید چنین رایی در موردش صادر می شد.

با این حال مولایی در تشریح اتفاقاتی که پیرامون محسن قهرمانی رخ داده است به برنامه نود گفت: پارسال که در کادر باشگاه راه آهن بودم یک روز قبل از مسابقه ای که داورش قهرمانی بود، مرتضی کریمی به من گفت قهرمانی از دست مان ناراحت است . فکر کردم منظورش این است که از من ناراحت است و از من طلب دارد! به محسن زنگ زدم اما او چیزی به من گفت که شوکه شدم.

مولایی در تشریح بیشتر این اتفاق افزود: او به من گفت: من یک طلبی دارم از تیم راه آهن که مربوط به سال قبل از آن است. او گفت از راه آهن طلب دارد. می گفت سال قبل از آن یک بازی را برای این تیم در آورده بود. بخشی از پولش را قبل از بازی داده بودند اما بخشی دیگر از این پول مانده بود و به او ندادند. این اتفاق در زمان سرپرست سابق تیم رخ داده بود. من این ها را به دایی گفتم. وقتی دایی حرف هایم را شنید با عصبانیت گفت؛ به من ربطی ندارد نفرات قبلی چه کردند. هر کاری کردند به خودشان ربط دارد. او خیلی هم از دست من شاکی شد.

این مربی بدنساز افزود: من همین ها را به آقای علیپور و دیگران گفتم و پای این حرف هستم. گردنم هم از مو نازک تر. ولی در ازای حرفی که زدم قبل از همه محروم شدم. البته من تکذیب می کنم که رابط بین داوری و تیم دایی بوده باشم. من ظهر دوشنبه رفتم فدراسیون فوتبال و پای همه حرف هایم را امضا کردم.

پس از این اظهارات علیپور دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای در فوتبال نیز روی خط برنامه نود آمد و با بیان اینکه علت صادر شدن رای علیه مولایی این است که برخی حقایق را نگفته است، تاکید کرد با اینکه قهرمانی و مولایی رد و بدل شدن پول را منکر شده اند اما نفر سومی پیدا شده که اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنها قرار داده و رد و بدل شدن پول را تایید کرده است.

در این میان بحث اینکه این اتفاق در زمان علی دایی رخ داده نیز مطرح و این پرسش عنوان شد چرا علی دایی با وجود اطلاع این این ماجرا محروم نشده است. علیپور با رد این موضوع که دایی باید محروم شود در مورد سرمربی پرسپولیس گفت: دایی پیشتر درباره این مسائل حرف زده و چیزی را پنهان نکرده و او زمان مورد ادعای مولایی را سال 89 و مربیگری تارتار اعلام کرد. علیپور برای مستند تر شدن حرف هایش از سال سقوط فجرسپاسی به لیگ یک اسم آورد و دو بازی جنجالی راه آهن با سایپا و فجر سپاسی را هم مطرح کرد.

با این حال پس از صحبت ها و اظهار نظرهایی که مربی بدنساز، دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای، مهدی تارتار مربی پیشین راه آهن، سرپرست پیشین راه آهن و .. انجام دادند، بازهم مشخص نشد چه کسی و یا چه کسانی به داور دیدار راه آهن پول داده بودند. سوالی که قطعا برای مشخص شدن زوایای بیشتر تبانی در فوتبال باید مسئولان به آن پاسخ دهند. به نظرم می رسد بزودی پای افراد جدیدی به این ماجرا باز خواهد شد که احتمالا در بین آنها چهره های سرشناس و مطرحی دیده خواهد شد.