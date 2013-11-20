کارشکنی فرانسوی ها ادامه دارد / ادعای یک نشریه فرانسوی درباره پیشنهاد هسته ای 1+5 به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه فرانسوی "لو نوول اوبزرواتور" به عنوان "خبر اختصاصی" مدعی شد از طریق یک مقام مسئول فرانسوی به دستور کار مذاکرات امروز ژنو دست پیدا کرده است.

این هفته نامه می افزاید برخی از موارد از قبل برای کارشناسان مشخص بوده است اما برخی از مسائل برای اولین بار مطرح شده است.

الزامات ادعایی برای ایران

-غنی سازی 20 درصد

بدون ذکر صریح "تعلیق کامل فعالیت‎های فردو" با اشاره به تعلیق غنی سازی 20 درصد، این سایت عملاً باید کار خود را متوقف کند. علاوه بر این ایران موظف به حذف بخش از اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد خود از طریق تبدیل معکوس به 3.5 درصد است. در زمینه حجم آن (از میزان 195 کیلو اعلام شده توسط IAEA) از نصف تا تمام آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

- رآکتور آب سنگین اراک

ساخت این رآکتور به گفته غربی‎ها تا چند ماه دیگر به اتمام می رسد و امکان تولید پلوتونیوم 239 را دارد. با وجود درخواست فرانسه، در این پیشنهاد درخواستی مبنی بر توقف ساخت و سازهای مرتبط با اراک نخواهد شد.

-بازرسی از مراکز هسته‎ای ایران

یکی دیگر از موارد اصلی، درخواست دسترسی بازرسی بدون محدودیت و بدون قید و شرط به تمام مراکز هسته ای برای بازرسان بین المللی است.

الزامات 1+5

در صورت پذیرش تمام الزامات ذکر شده توسط ایران، تعدادی از تحریم های اقتصادی لغو خواهد شد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- رئیس جمهور آمریکا برخی از دارایی‎های بلوکه شده ایران در بانک‎های آمریکایی را آزاد خواهد کرد.

- اروپایی‎ها نیز ممنوعیت صدور طلا، فلزهای گرانبها و محصولات پتروشیمی را لغو خواهند کرد.

- مساله غیره منتظره، حذف ممنوعیت اعمال شده درباره برخی از شرکت‏‎های اروپایی -به خصوص Lloyds اصلی‎ترین شرکت بیمه کننده تانکرهای نفتی ایرانی- است.

اما درباره تحریم صدور نفت هیچ اشاره ای نشده است.

به گفته مقام مسئول فرانسوی، دو نکته اصلی در دستورکار مذاکرات ژنو با ایران به بحث گذاشته خواهد شد: میزان دارایی‎های که آزاد خواهد شد (از مجموع 20 میلیارد دلاری که تخمین زده شده است) و سقف میزان اورانیوم غنی سازی 3.5 درصدی است که ایران در طی شش ماه مجاز به تولید آن خواهد بود.

"لو نوول اوبزرواتور" در پایان می‎نویسد: "طی شش ماه فوق، مذاکرات در جهت حل نهایی پرونده ادامه خواهد یافت. مقام فرانسوی تاکید می‎کند: "در توافق موقت از هم اکنون در بخش مقدمه، خطوط اصلی آینده برنامه هسته‎ای ایران -برای زمانی که تمام ابهامات رفع شد- مشخص شده است. حق غنی سازی -با جزئیاتی که هنوز کاملاً مشخص نشده است- از موارد فوق است."

ادعاهای این نشریه فرانسوی در حالی صورت گرفته که در مذاکرات ژنو قبلی لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به عنوان عامل اصلی کارشکنی در مذاکرات و نافرجام ماندن آن معرفی شده بود.

از سوی دیگر سایت آمریکایی المانیتور -که بارها اخبار مرتبط با مسائل هسته ای ایران آن تکذیب شده است- نیز روز گذشته به نقل از استماع کالین کال -معاون سابق وزیر دفاع امریکا-از جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، گزارش داده بود که کل تعهدات ایران را در پیش نویسی که احتمال دارد در مذاکرات آینده مورد توافق قرار گیرد چنین شرح داده است:



1- ایران می تواند 10 هزار سانتریفوژ فعال فعلی را تعمیر کند اما اجازه نصب سانتریفوژهای جدید را ندارد.

2- ایران همچنین باید غنی سازی 20 درصدی را به حال تعلیق درآورد

3- ذخایر موجود خود را به شکلی بی خطر تبدیل کند

4- سطح افزایش ذخایر اورانیوم با غنای 5 درصد خود را محدود کند

5- برای بازرسان خارجی امکان دسترسی بیشتر برای نظارت فراهم کند

6- ساخت تجهیزات تولید سوخت برای راکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف کند.

همچنین روز دوشنبه (27 آبان) خبرگزاری فرانسه در گزارشی از پاریس خبر داده است که 3 موضوع راکتور اراک، ذخیره مواد 20 درصد و حق غنی سازی همچنان میان ایران و 1+5 محل اختلاف است.

این در حالی است که پیشتر نیز المانیتور اقدام به انتشار اخباری از مذاکرات ایران با 1+5 کرده بود که تکذیب شده بود.

تهران بارها اعلام کرده است که تعطیلی سایت راکتور اراک و تعطیلی فردو حتی برای یک روز جز خطوط قرمز ایران است.

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گزارش از حامد نعمت‎اللهی