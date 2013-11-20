به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتقادهای روز گذشته معاون برنامه ریزی وزارت نفت از ساز و کار فعلی پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم و احتمال عدم پرداخت 2500 میلیارد تومان منابع مالی یارانه‌ها توسط وزارت نفت از سال آینده، معاون پالایشی وزیر نفت هم امروز از روند پرداخت یارانه‌ها انتقاد کرد.



وزارت نفت امروز گزارش داد: عباس کاظمی معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تداوم پرداخت یارانه‌ها به روش کنونی باعث از بین رفتن منابع مالی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های کشور می شود.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه از سال 1351 و با تبدیل نفت یک و نیم دلاری به 10 دلار ارائه یارانه به مردم آغاز شد، تصریح کرد: پولی که باید صرف انجام اقدامات زیرساختی می شد به این طریق از بین رفت.



این مقام مسئول با بیان اینکه پرداخت یارانه‌ها به مردم میراث گذشته است، اظهار داشت: " تداوم ارائه یارانه ها باعث تحریص مردم خواهد شد."

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با بیان این که سوء مدیریت در سال‌های اخیر باعث شده تا در تامین منابع مالی با مشکلات مختلف روبرو باشیم اظهار کرد: تحریم‌های ظالمانه از یک سو و مشکلات مدیریت از سوی دیگر باعث کاهش درآمدهای نفتی در کشور شده است.



کاظمی تصریح کرد: قیمت انرژی در کشور باید منطقی باشد تا مصرف کننده به صرفه جویی روی آورده و پولی که باقی می ماند صرف زیرساخت‌های کشور شود.



معاون وزیر نفت با بیان اینکه تا پایان برنامه توسعه پنج ساله مجموع مصرف سوخت از 166 میلیون لیتر به 225 میلیون لیتر خواهد رسید اظهار کرد: این اندازه مصرف از سوی مردم به رغم وجود گاز و برخی انرژی های تجدیدپذیر است که اصلا منطقی به نظر نمی رسد.