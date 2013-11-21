بارش چند روزه باران در استان مرکزی /مصرف صحیح آب یک وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران پاییزی که از شامگاه سه شنبه در اکثر شهرهای استان آغاز شده همچنان ادمه دارد و روزهای پایانی آبان ماه 92 را روزهای پر از طراوت و شادابی کرده است.

شاید کمتر کسی فکر می کرد که بارش باران ادامه داشته باشد و در بیشتر مناطق استان آبگرفتگی معابر و بارش برف هم استانی هایمان را غافلگیر کرد. ازطرفی این توالی باران خوشحالی را بهمراه داشت زیرا این بارش ها علاوه بر ایجاد هوایی پاک، نگرانی ها از کمبود آب برای کشاورزان و مردم استان را کمتر می کند.



احمدی از کشاورزان شهرستان زرندیه گفت: برای کشاورزانی چون ما که به کشت دیم گندم مشغولند بارش باران پاییزی باعث می شود که شرایط برای کاشت دیم فراهم شود.

وی ادامه داد: خدار را شاکریم، زیرا کمبود باران و آب در سال گذشته ضررهای بسیاری به کشاورزان زد و باعث شد بسیاری از گندم های قابل برداشت نباشد.

آب سرمایه ای است که شاید کشاورزان بیشتر ارزش آن را بدانند

احمدی معتقد است : آب سرمایه ای است که شاید کشاورزان بیشتر ارزش آن را بدانند و باید برای آمدنش شکر گزار بود و البته در مصرف آن نیز صرفه جویی کرد.





صالحی از کشاورزان بخش مرزیجران اراک نیز گفت: بارش باران برای کشاورزان همچون باریدن طلا است. این فصل برای ما فصل کاشت است و اگر باران به زمین هایمان نرسد، امیدهایمان برای داشت و برداشت محصول کمرنگ می شود.

وی می گوید: سال گذشته بارش کم باعث لطمه زدن و بار ندادن برخی درختان شد اما بارش های این چند روز دلِ ما کشاورزان را گرم کرد.

صالحی گفت:از خدا می خواهم که این باران ادامه داشته باشد تا زمین هایمان سیراب شوند، تا نگرانی از خشک شدن و یا ثمر ندادن درخت هایمان هر لحظه با ما نباشد.

وی شکر نعمت را از دلایل افزایش نعمت دانست و افزود: باید سپاسگزار خدا بود و کفران نعمتی چون آب را نکرد.

ادامه بارش باران تا یک روز آینده

به گفته مدیرکل هواشناسی استان مرکزی بارش باران در استان مرکزی تا ظهر جمعه ادامه خواهد داشت و در بیشتر شهرهای استان چون تفرش زرندیه، اراک، ساوه، خمین، محلات، شازند، دلیجان، غرق آباد و فرمهین بارش باران شاهد بارش خواهیم بود.

مرتضی ذوالفقاری ادامه داد: طبق آخرین آمار بیشترین میزان بارش مربوط به شهر تفرش و کمترین مربوط به خنداب بوده است.

وی افزود: روز چهارشنبه برخی ارتفاعات استان مرکزی نیز شاهد بارش برف بوده است، از جمله در بخش های از خرقان که یکی از مناطق سردسیر و کوهستانی زرندیه است.

ضرورت صرفه جویی در مصرف آب

و اما باران یعنی آب و آب یعنی زندگی، همه ما می دانیم که آب در توليد محصولات كشاورزي و تحقق توسعه روستايي بمنظور بهبود امنيت غذايي و فقرزدايي، تامین نیاز روزمره برای شست وشو وحفظ سلامتی و بهداشت نقش اساسي دارد.

نامناسب بودن بارش برف و باران در پاییز و زمستان گذشته شرایط کم آبی را ایجاد کرده بود که حتی بارش بهاری نیز نتوانست به درستی جبرانش کند و حالا دست های مردم استان برای نزول رحمت الهی بالارفته تا قدر این محصول را بیشتر از قبل بدانند.

خانم شاملو گفت: باید خدا را بارها شکر کرد که با وجو تاخیر در بارش باران اما بارندگی خوبی داشتیم.

وی ادامه داد: امیدواریم که این بارندگی ادامه داشته باشد زیرا شنیده ام که کمبود آب مشکلی است که کل کشور با آن روبروست.

این خانم 37 ساله افزود: باید قدر آب را دانست و البته که وظیفه من بعنوان مادر یک خانواده در کاهش مصرف آب و و آموزش صرفه جویی آن در خانواده تاثیر بسیار دارد.

بهرامی که دانش آموز دبیرستان است نیز گفت: من فکر نمی کردم باران همچنان ادامه داشته باشد اما از بارش آن خوشحالم زیرا برکت را همراه می آورد.

وی با بیان اینکه در اخبار شنیده برای پر شدن ذخایر آبی و سدها نیاز به بارندگی بیش از این مقدار است، افزود: امیدواریم که این بارش ها ادامه داشته باشد و امیدوارم استان مرکزی هرگز دچار کمبود آب نشود.

بهرامی اعتقاد دارد: آب سرمایه ایست که قطره قطره اش باید حساب شده مصرف شود و الا اگر تا آخر پاییز هم ببارد، با بی مبالاتی از بین خواهد رفت.

وی گفت: هم مردم، هم مسئولین باید نگذارند این چند روز باریدن هدر برود. مسئولین با راه های جمع آوری آب ها و مردم با مصرف درست و صحیح کردند.

مدیر کل آب و فاضلاب استان مرکزی نیز گفت: کم بودن میزان منابع آب تجدید شونده و نیز کم بودن مقدار بارندگی در استان هشداری برای مصرف صحیح آب در جامعه است.

خلیلی با اشاره به بارش های اخیر افزود: کاهش بارندگی ها در ماه های گذشته خصوصا سال اخیر، صرفه جويي در مصرف آب را به عنوان يك وظيفه ي همگاني برجسته و در راستاي تحقق شعار حماسه ي اقتصادي نقش آشکارتر کرد.

وی با بیان اینکه مصرف آب به طورصحيح و مطابق الگوي مصرف و جلوگيري از هدررفت آن، مي تواند تا حدي جايگزين كمبود منابع تامين آب باشد، اظهارداشت: در این راستا مديريت مصرف با هدف كنترل و كاهش مصارف غيرضروري بسایر مهم است.

خلیلی در ادامه افزود: با توجه به محدودیت منابع تأمین آب و کاهش نزولات جوی باید به خطر کم آبی برای نسل آینده پی برد و و فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف آب را تصحیح کرد.

باران تمام شهر را خیس کرده است، صدای دانه های باران بر آسفالت، صدای دانه های باران بر زیر چرخ ماشین ها و شیشه های خانه، ابری بودن آسمان اولین صداها و تصویرهایی است که در این دور روز شنیده و دیده می شود و در این میان گاه جوی هایی که پر شده اند، چاله هایی که پر شده اند و آب هایی که بی هدف در شهر جاری شده اند.

شاید دعای خیلی ها این باشد که باران ادامه داشته باشد زیرا همیشه کم آبی مشکلی بزرگ بوده و هست.

