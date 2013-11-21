سه قطعه زنگوله بال براي اولين بار در منطقه قوچان مشاهده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حفاظت محیط زیست قوچان از مشاهده سه قطعه پرنده زنگوله بال از خانواده هوبره در عرصه های طبیعی این شهرستان خبر داد.

رحمان حسین زاده اظهار داشت: طی گشت و كنترل زيستگاه هاي آزاد، در دشت اطراف جاده اصلي قوچان- شيروان سه قطعه زنگوله بال ماده در حال تغذیه در یک مزرعه کشت يونجه مشاهده شدند .

وی افزود: به ادعای مالک مزرعه كه خود از دوستداران محيط زيست و طبیعت است سه قطعه پرندۀ یاد شده به همراه بیش از 50 قطعه خروس كولي ده روزي است دراين منطقه حضور دارندو وی از ايجاد مزاحمت اهالی براي این پرندگان در مزرعه اش جلوگيري مي نمايد.

حسین زاده ضمن اشاره به احساس مسئولیت قابل تقدیر این فرد طبیعت دوست افزود مشاهده زنگوله بال حداقل در 20 سال اخير، در اين حوزه گزارش نگرديده است .

انتقال 2 راس آهو از سایت چشمه گل تربت جام به سایت زاوه

رئیس حفاظت محیط زیست تربت جام گفت: نظر به سیاست گذاری های حفاظت محیط زیست استان درخصوص مدیریت سایت های تکثیر و پرورش حیات وحش و نیز با هدف پیشگیری از بروز بیماری های ناشی از هم خونی در این سایت ها، دورأس آهوی نر از سایت پرورش آهوی چشمه گل زنده گیری و به سایت پرورش و تکثیر آهو در شهرستان زاوه انتقال یافت.

جواد دامن پاک افزود این انتقال در حضور رئیس اداره نظارت بر حیات وحش استان و دیگر مأموران یگان حفاظت با موفقیت صورت گرفت.

وی افزود :سایت پرورش آهوی چشمه گل با 17 هکتار وسعت در 20 کیلومتری شهر تربت جام واقع گردیده و تا کنون 37 راس آهو در این سایت متولد شده است.

دو گروه متخلف شکار و صید در تربت جام دستگیر شدند

رئیس حفاظت محیط زیست تربت جام از دستگیری 7 شکارچی غیر مجاز درقالب دوگروه متخلف دراین شهرستان خبر داد.

جواد دامن پاک بیان داشت: ماموران یگان حفاظت درگشت شبانۀ مناطق، 3 نفر از متخلفان یاد شده را که در تاریکی شب اقدام به شکار غیر مجاز کرده بودند به دام انداختند.

وی ضمن اشاره به تعقیب و گریزی طولانی تا دستگیری افراد یاد شده ، اذعان داشت :لاشه 4 قطعه باقرقره شکم سیاه و نیز یک سر خرگوش به همراه یک قبضه اسلحه ساچمه زنی و یک پرژکتور از آنان کشف و ضبط شده است .

دامن پاک گفت: دو نفر از دستگیر شدگان دارای سابقۀ تخلف شکار و صید بوده اند که ضمن واریز مبلغ سه میلیون و 600 هزار ریال بابت تخلف صورت گرفته، به مراجع قضایی تحویل شدند.