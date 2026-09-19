به گزارش خبرگزاری مهر، جشن امضای مجموعه چهارجلدی «دست‌نوشته‌های دراماتیک» بهروز غریب‌پور، نویسنده، کارگردان و پیشگام اپرای عروسکی ایران، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر عصر جمعه 27 شهریور برگزار شد. این مجموعه که حاصل سال‌ها فعالیت ادبی و نمایشی بهروز غریب‌پور است، توسط نشر چکانه در چهار جلد منتشر شده است.

در این مراسم، صدیقه حسن‌زاده مدیر مسئول انتشارات چکانه با اشاره به روند آماده سازی و انتشار کتابها گفت: مجموعه غریب به یکسال حتی در ایام جنگ 12 روزه و رمضان به اتفاق استاد روی متون نمایشنامه ها کار کردیم. دست نوشت های دراماتیک بهروز غریب پور منبع مفیدی برای اولیای تربیتی، دانشجویان رشته تئاتر و نمایش عروسکی برای شناخت آثار و خدمات استاد بهروز غریب پور است.

او، تجربه یک‌ساله همکاری با غریب‌پور را ارزشمند توصیف کرد و یکی از ثمرات فعالیت های چند دهه این کارگردان تئاتر را مخاطب سازی و پرورش تماشاگر فهیم تئاتر بر شمرد. عباس جهانگیریان نویسنده رمان های نوجوانان، بهروز غریب‌پور را فردی شاخص در میان گروه «کارآفرینان و آبادگران» جامعه دانست و با اشاره به اقدامات او در تبدیل کشتارگاه تهران به فرهنگسرای بهمن و پادگان به خانه هنرمندان، گفت: غریب‌پور معمار فرهنگ معاصر ایران است. رضا بابک بازیگر سینما و تلویزیون نیز با یادآوری همکاری‌هایش با غریب‌پور در تله‌تئاترهای کودک و ساخت موسیقی و اشعار برنامه «بچه‌های نازنین»، از او به‌عنوان هنرمندی چند وجهی یاد کرد.

بیژن شکرریز با اشاره به شخصیت هنری بهروز غریب‌پور گفت: بهروز غریب‌پور عاشق دیوانه است و این دیوانگی، زیبایی خاصی دارد. وقتی امام حسین (ع) را در اپرای عاشورا یا مولانا را در اپرا به صحنه می‌آورد، در واقع «کیستی» خودش را نشان می‌دهد.

بهروز غریب‌پور نیز در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، بر عشق خود به تئاتر تأکید کرد و گفت: تئاتر فقط صحنه نیست؛ تئاتر آداب زندگی، برخورد با دیگران و انسانیت است.

او همچنین با اشاره به عمق ادبیات فارسی و شاهنامه در قیاس با ایلیاد و ادیسه، بر لزوم خودباوری فرهنگی تأکید کرد. در این مراسم دکتر بیژن شکرریز، رضا بابک، عباس جهانگیریان، مجید قناد، میثم یوسفی و جمعی از شاگردان و... حضور داشتند.

در پایان این مراسم یادبود مجموعه چهار جلدی بهروز غریب پور امضا شد. جلد نخست این مجموعه به نمایشنامه‌های کودک اختصاص دارد و شامل آثار نوستالژیک دهه 60 غریب پور، شامل «بابابزرگ و ترب»، «شش جوجه کلاغ و یک روباه»، «کارآگاه ۲»، «میکی و کارآگاه ۲» و «جنگ کور» است. جلد دوم شامل چهار اثر «سفر سبز در سبز»، «مرغ دریایی»، «قلعه حیوانات» و فیلمنامه «اردک‌لی» ویژه نوجوانان است.

در جلد سوم یازده اپرای عروسکی و یک اپرت به چاپ رسیده است. اپراهایی چون «عاشورا»، «رستم و سهراب»، «لیلی و مجنون»، «مکبث»، «مولوی»، «همای و همایون»، «خیام»، «سعدی»، «عشق»، «حافظ»، «کاوه ناتمام» و اپرت «جک و لوبیا مفت‌خورلیا» را در بر می‌گیرد. جلد چهارم نیز مجموعه‌ 18 نمایشنامه‌ خردسال را شامل می‌شود که برای اجرا در خانه و مهد کودک ها ویژه مربیان و اولیای تربیتی مناسب است.

یک گفتگوی اختصاصی با نویسنده و منابع تصویری و نمایش فیلم اپراها به صورت کیو آر کد در کتاب‎ها پیوست شده است که علاقمندان به نمایش می‎توانند این آثار را نیز تماشا کنند. شایان ذکر است این مجموعه منبع آموزشی بسیار ارزشمندی برای آشنایی دانشجویان نمایش و نمایش عروسکی با آثار و فعالیت‎‌ها و شیوه اجرای نمایش عروسکی و اپرا بهروز غریب‎ پور است. علاقه‌مندان برای تهیه کتاب می‌توانند از طریق سایت خانه فرهنگ و هنر چکانه به نشانیhttps://www.chakanehcenter.com/ خریداری کنند.