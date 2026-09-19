برگزاری بیش از ۴ هزار نشست جهاد تبیین در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تازیک، بعدازظهر شنبه در جلسه قرارگاه جهاد تبیین با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد مختلف توطئههای دشمن، اظهار کرد: جهاد تبیین یک فریضه قطعی، فوری و واجب عین است و باید با شناخت دقیق میدان، برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن برنامهریزی کرد.
وی با بیان اینکه بصیرت به معنای شناخت خود، دشمن، زمان، مکان و راهکار مقابله با حیلههای دشمن است، افزود: در شش ماه نخست امسال تلاش شد ظرفیتهای مختلف برای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب در حوزه جهاد تبیین به میدان آورده شود.
برگزاری بیش از ۴ هزار نشست جهاد تبیین
معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با تشریح عملکرد ششماهه معاونت سیاسی دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان، گفت: در این مدت یک هزار و ۴۵۰ نشست محلهمحور، ۷۰۰ نشست حوزهمحور و ۲ هزار نشست چهرهبهچهره در سطح بسیج برگزار شده است.
وی ادامه داد: در برنامههای جهاد تبیین از ظرفیت روحانیون، هادیان سیاسی، متنفذین و ریشسفیدان طوایف استفاده شده و رویکرد محلهمحور با هدف حضور مؤثرتر در میان مردم دنبال شده است.
سرهنگ تازیک همچنین از اجرای برنامههای مسجدمحور در سطح استان خبر داد و گفت: ظرفیت مساجد استان با حضور هادیان سیاسی و روحانیون برای اجرای برنامههای روشنگری مورد استفاده قرار گرفته است.
فعالیتهای مجازی و تشکیل تیمهای روشنگری
وی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در فضای مجازی، بیان کرد: ۲۱۵ نشست مجازی در پلتفرمهای داخلی از جمله روبیکا و ایتا برگزار و ۳۶۰ کلیپ و عکس نیز در کانالهای «ثامن» تولید و منتشر شده است.
معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد جامعه مخاطبان این کانالها را حدود ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: در قالب طرح «بعثت» یا «ملت مبعوث» نیز ۳۵ تیم روشنگری سازماندهی شده است.
وی افزود: ۲۵ کرسی آزاداندیشی و تریبون آزاد و همچنین ۵۰۰ نشست ویژه در مواکب و میادین برگزار شده و در حوزه ادارات نیز ۱۱۵ نشست و پنج وبینار تخصصی برای کارکنان دستگاهها و سازمانها اجرا شده است.
طرح «نویدان» همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها
سرهنگ تازیک در ادامه به برنامههای پیشرو اشاره کرد و گفت: طرح «میداندار» همچنان دنبال میشود و مرحله نهایی آن در مسابقات کشوری دیماه برگزار خواهد شد.
وی از آغاز طرح «نویدان» همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها در مهرماه خبر داد و افزود: این طرح با هدف تقویت جریان روشنگری و تبیین در میان جامعه دانشآموزی و دانشگاهی اجرا میشود.
تأکید بر تشکیل ۱۹ قرارگاه اقشاری
معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاههای اجرایی در جریان جهاد تبیین، اظهار کرد: تشکیل ۱۹ قرارگاه اقشاری زیرمجموعه قرارگاه جهاد تبیین استان باید با جدیت دنبال شود.
وی از فرمانداران و ائمه جمعه شهرستانها خواست پیگیری اجرای قرارگاههای جهاد تبیین شهرستانی را حداقل به صورت فصلی در دستور کار قرار دهند و گفت: همافزایی دستگاههای اجرایی و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی میتواند زمینه اثرگذاری بیشتر برنامههای روشنگری را فراهم کند.
سرهنگ تازیک همچنین با اشاره به مناسبتهای پیشرو در نیمه دوم سال از جمله هفته دفاع مقدس، ۱۵ مهرماه، هفته بسیج، هفته بصیرت و دهه فجر، بر آمادگی مجموعههای فرهنگی و اجرایی استان برای تداوم برنامههای جهاد تبیین و مقابله با جنگ روانی تأکید کرد.
نظر شما