ولادت امام حسن عسکری(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار گروه مسجد و کانون‌های مساجد خبرگزاری شبستان، به مناسبت فرا رسیدن 29 شهریورماه مصادف با هشتم ربیع الثانی سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مراسم جشن و سخنرانی در مساجد و هیئت های مذهبی برگزار می شود.

جزئیات برنامه تعدادی از این برنامه‌ها به شرح ذیل است:

مسجد حضرت علی بن ابیطالب(ع)

سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی

مداح:محمدرستمی،سروش برگ نیل

زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی:بلوار آیت الله کاشانی،مقابل شهرداری منطقه ۵

مسجد رسول اکرم(ص)

مداح: مهدی مقدم

زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خانی آباد نو،میعادشمالی

مسجد جامع امام حسین(ع)

مداح:حسین شعبانی

زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:ورد آورد

مسجد جوادالائمه(ع)

سخنران: حجت الاسلام عبدالرضا رضازاده

مداح:حسین فردوسی

زمان: ۲۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: تهرانپارس،محله جوادیه

مسجدالحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام نادری

مداح:مجتبی عالی فکر

زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان ۸۸ نارمک

مسجد مهدیه رسالت

سخنران: حجت الاسلام شهبازی

مداح: احمدبانی ابیانه

زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده

مسجد جامع قلهک

مداح:سیدمهدی طباطبایی

زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شریعتی،بالاتر از ایستگاه متروی قلهک

مسجد علی بن موسی الرضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام رفعت

مداح:سیدمحمدقاضوی

زمان: ۲۸ و ۲۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان شهدا،خیابان شهید قادری

مسجد نورالاصفیا

سخنران: حجت الاسلام بحرینی

زمان:۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: حکیمیه، خیابان شهید پورمختار

مجمع دینی مشکوة

سخنران: حجت الاسلام طباطبایی

مداح: حسن نازپرور

زمان:۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ایران جنوبی، کوچه قوامی، بن بست شفیعی

هیئت متوسلین حضرت ابوالفضل(ع)

سخنران: محمدمهدی حسین زاده

مداح: حسن کدخدایی

زمان:۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان شهدا، خیابان شهید کفایی امانی، خیابان سادات

هیئت متوسلین به امام حسین(ع)

سخنران:بهنام قدیانی

مداح: سیدصمدموسوی

زمان:۲۸ شهریورماه ساعت ۲۱

نشانی:کرج، خیابان المهدی، کوچه صاحب الزمان (عج)

حسینیه مرحوم آیت الله علوی بروجردی

سخنران: حجت الاسلام هادی الیاسی

زمان:۳۱ شهریورماه ساعت ۱۷

نشانی:میدان منیریه، خیابان ابوسعید، کوچه بهروز

بیت العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام علی سعیدیان

مداح: محمدحسن فیضی،سیدمحمدرضا نوشه ور

زمان:۲۹ شهریورماه ساعت ۱۹

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

هیئت عقیله زینب(س)

سخنران: حجت الاسلام فلاح شیروانی

مداح:سیدحمیدرضا برقعی، حسین معصومی

زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی:بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر

بیت العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام محمدطباخیان

مداح:حسین فروغی،امیرطلاجوران

زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی:خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی

حسینیه آیت الله حق شناس

سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی میرباقری

مداح:مهدی سماواتی، علی اکبرسماواتی

زمان:۲۹ شهریورماه ساعت ۶:۴۵ صبح

نشانی:میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

بیت الحسن(ع)

سخنران: خانم اسماعیل زاده

مداح:زهره سادات نبوی، خانم فکری

زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۵:۳۰

نشانی: خیابان هنگام،خیابان نیلفروشان

هیئت یا عباس

سخنران: سیدعبدالوهاب میرشرفی

مداح:محمدعلی ذاکری، محمدحسین همتیان

زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، خیابان شهید اسلامی

بیت العباس(ع)

مداح:محسن رجبی،مرتضی احمدیان

زمان:۲۹ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان آزادی،خیابان طوس، سه راه شهید زارع

آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

سخنران: حجت الاسلام حسین حلواییان(۲۹ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر)، حجت الاسلام مهدی اصلانی( ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا)

مداح: محمدبهتویی،امیرنعیمی

نشانی:شهرری،شبستان امام خمینی(ره)، آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

هیئت عاشقان حسینی

سخنران: حجت الاسلام حسین اکبری

مداح: مهدی هوشی السادات،حسین عظیمی

زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی:میدان قیام، خیابان شهید رقیب دوست

هیئت محبان المرتضی(ع)

سخنران: حجت الاسلام محبی

مداح:حسین سازور

زمان: ۲۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، قبل از پل آهنگ

هیئت محب الشهدا

سخنران: حجت الاسلام سجادباقی

مداح:محمودناظمی،محمدزیبافر

زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی،نبردشمالی

بیت الرضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام عباس صراف

مداح:محمدرضا پیروز، علی عشرتی

زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، ایستگاه ناصری

هیئت محبان الزهرا(س)

سخنران: مجیدابوفاضلی

مداح:محمدرستمی، سیدعباس هاشمی

زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، جنب درمانگاه ولی الله

حسینیه سیده الحلما

سخنران: حجت الاسلام محبی

مداح: حسین سازور

زمان: ۲۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، قبل از پل آهنگ

هیئت بیت العباس(ع)

سخنران:حجت الاسلام سیدعلیرضا شیخ سفلی

مداح:سیدسعید فاطمی

زمان: ۲۹ شهریورماه ساعت ۲۱

نشانی:مشیریه،خیابان سازمان آب

هیئت خادمین اهل بیت(ع)

سخنران: حجت الاسلام سعید خوشنما

مداح: سیدمحمدترکان

زمان:۲۸ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی اینترنتی:http://aparat.com/heiate.khademin/live

شبکه جهانی بیت العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام محمد حسین یوسفی

زمان:۲۸ و ۲۹ شهریورماه ساعت ۲۳

نشانی اینترنتی: http://aparat.com/beitolabbastv/live