ولادت امام حسن عسکری(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار گروه مسجد و کانونهای مساجد خبرگزاری شبستان، به مناسبت فرا رسیدن 29 شهریورماه مصادف با هشتم ربیع الثانی سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) مراسم جشن و سخنرانی در مساجد و هیئت های مذهبی برگزار می شود.
جزئیات برنامه تعدادی از این برنامهها به شرح ذیل است:
مسجد حضرت علی بن ابیطالب(ع)
سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی
مداح:محمدرستمی،سروش برگ نیل
زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی:بلوار آیت الله کاشانی،مقابل شهرداری منطقه ۵
مسجد رسول اکرم(ص)
مداح: مهدی مقدم
زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خانی آباد نو،میعادشمالی
مسجد جامع امام حسین(ع)
مداح:حسین شعبانی
زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:ورد آورد
مسجد جوادالائمه(ع)
سخنران: حجت الاسلام عبدالرضا رضازاده
مداح:حسین فردوسی
زمان: ۲۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: تهرانپارس،محله جوادیه
مسجدالحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام نادری
مداح:مجتبی عالی فکر
زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان ۸۸ نارمک
مسجد مهدیه رسالت
سخنران: حجت الاسلام شهبازی
مداح: احمدبانی ابیانه
زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده
مسجد جامع قلهک
مداح:سیدمهدی طباطبایی
زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شریعتی،بالاتر از ایستگاه متروی قلهک
مسجد علی بن موسی الرضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام رفعت
مداح:سیدمحمدقاضوی
زمان: ۲۸ و ۲۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان شهدا،خیابان شهید قادری
مسجد نورالاصفیا
سخنران: حجت الاسلام بحرینی
زمان:۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: حکیمیه، خیابان شهید پورمختار
مجمع دینی مشکوة
سخنران: حجت الاسلام طباطبایی
مداح: حسن نازپرور
زمان:۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ایران جنوبی، کوچه قوامی، بن بست شفیعی
هیئت متوسلین حضرت ابوالفضل(ع)
سخنران: محمدمهدی حسین زاده
مداح: حسن کدخدایی
زمان:۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان شهدا، خیابان شهید کفایی امانی، خیابان سادات
هیئت متوسلین به امام حسین(ع)
سخنران:بهنام قدیانی
مداح: سیدصمدموسوی
زمان:۲۸ شهریورماه ساعت ۲۱
نشانی:کرج، خیابان المهدی، کوچه صاحب الزمان (عج)
حسینیه مرحوم آیت الله علوی بروجردی
سخنران: حجت الاسلام هادی الیاسی
زمان:۳۱ شهریورماه ساعت ۱۷
نشانی:میدان منیریه، خیابان ابوسعید، کوچه بهروز
بیت العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام علی سعیدیان
مداح: محمدحسن فیضی،سیدمحمدرضا نوشه ور
زمان:۲۹ شهریورماه ساعت ۱۹
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
هیئت عقیله زینب(س)
سخنران: حجت الاسلام فلاح شیروانی
مداح:سیدحمیدرضا برقعی، حسین معصومی
زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی:بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر
بیت العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام محمدطباخیان
مداح:حسین فروغی،امیرطلاجوران
زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی:خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی
حسینیه آیت الله حق شناس
سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی میرباقری
مداح:مهدی سماواتی، علی اکبرسماواتی
زمان:۲۹ شهریورماه ساعت ۶:۴۵ صبح
نشانی:میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
بیت الحسن(ع)
سخنران: خانم اسماعیل زاده
مداح:زهره سادات نبوی، خانم فکری
زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۵:۳۰
نشانی: خیابان هنگام،خیابان نیلفروشان
هیئت یا عباس
سخنران: سیدعبدالوهاب میرشرفی
مداح:محمدعلی ذاکری، محمدحسین همتیان
زمان: ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، خیابان شهید اسلامی
بیت العباس(ع)
مداح:محسن رجبی،مرتضی احمدیان
زمان:۲۹ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان آزادی،خیابان طوس، سه راه شهید زارع
آستان حضرت عبدالعظیم(ع)
سخنران: حجت الاسلام حسین حلواییان(۲۹ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر)، حجت الاسلام مهدی اصلانی( ۲۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا)
مداح: محمدبهتویی،امیرنعیمی
نشانی:شهرری،شبستان امام خمینی(ره)، آستان حضرت عبدالعظیم(ع)
هیئت عاشقان حسینی
سخنران: حجت الاسلام حسین اکبری
مداح: مهدی هوشی السادات،حسین عظیمی
زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی:میدان قیام، خیابان شهید رقیب دوست
هیئت محبان المرتضی(ع)
سخنران: حجت الاسلام محبی
مداح:حسین سازور
زمان: ۲۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، قبل از پل آهنگ
هیئت محب الشهدا
سخنران: حجت الاسلام سجادباقی
مداح:محمودناظمی،محمدزیبافر
زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی،نبردشمالی
بیت الرضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام عباس صراف
مداح:محمدرضا پیروز، علی عشرتی
زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، ایستگاه ناصری
هیئت محبان الزهرا(س)
سخنران: مجیدابوفاضلی
مداح:محمدرستمی، سیدعباس هاشمی
زمان: ۲۸ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، جنب درمانگاه ولی الله
حسینیه سیده الحلما
سخنران: حجت الاسلام محبی
مداح: حسین سازور
زمان: ۲۹ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، قبل از پل آهنگ
هیئت بیت العباس(ع)
سخنران:حجت الاسلام سیدعلیرضا شیخ سفلی
مداح:سیدسعید فاطمی
زمان: ۲۹ شهریورماه ساعت ۲۱
نشانی:مشیریه،خیابان سازمان آب
هیئت خادمین اهل بیت(ع)
سخنران: حجت الاسلام سعید خوشنما
مداح: سیدمحمدترکان
زمان:۲۸ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی اینترنتی:http://aparat.com/heiate.khademin/live
شبکه جهانی بیت العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام محمد حسین یوسفی
زمان:۲۸ و ۲۹ شهریورماه ساعت ۲۳
نشانی اینترنتی: http://aparat.com/beitolabbastv/live
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