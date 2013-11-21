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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۴۸

رئیس جمهوری آلمان با پناهندگان سوری دیدار می کند

رئیس جمهوری آلمان با پناهندگان سوری دیدار می کند

"یواخیم گاوک" قصد دارد برای دیدار با پناهندگان سوری به محل اسکان آنها در گوتینگن آلمان برود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "یواخیم گاوک" رئیس جمهوری آلمان وضعیت پناهندگان سوری اسکان داده شده در این کشور را مورد بازدید قرار می دهد.

انتظار می رود گاوک در این بازدید، در مورد سیاست های آلمان و اتحادیه اروپا در امور پناهندگان سخن بگوید. این در حالی است که آلمان بر اساس توافق امضا شده توسط شماری از اعضای سازمان ملل آمادگی خود را برای پذیرش 5 هزار آواره سوری اعلام کرده است.

گفتنی است پناهندگان سوری که انتقال آنها به آلمان از ماه سپتامبر آغاز شده ابتدا در منطقه فریدلند ایالت گوتینگن اسکان داده شده و از آنجا به تدریج به مناطق مختلف این کشور منتقل می شوند.

کد مطلب 2179503

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