به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انتشار اسامی تیم ستارگان پرسپولیس نام وحید هاشمیان و محمود کلهر از قلم افتاده بود. هاشمیان و کلهر در تیم ستارگان پرسپولیس به عنوان بازیکن عضویت خواهند داشت. ضمن اینکه از وحید هاشمیان بازیکن پیشین پرسپولیس که سالها در تیم ملی ایران عضویت داشته و 12 سال در تیم‌های بایرن مونیخ آلمان، هانوفر و بوخوم افتخارآفرینی کرده در دیدار مقابل ستارگان میلان تجلیل خواهد شد.

حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در اینباره به سایت باشگاه گفت: صادقانه باید بگوییم نام وحید هاشمیان در فهرستی که از سوی علی پروین و بزرگان پرسپولیس در اختیار روابط عمومی باشگاه قرار گرفته بود وجود داشت که متاسفانه به دلیل فشردگی کار، نام وی به هنگام انتشار این اسامی از قلم افتاده بود. همچنین محمود کلهر نیز مدنظر علی پروین بوده و وی چهارشنبه شب در گفتگویی تلفنی اعلام کردند که نام کلهر نیز به عنوان بازیکن در این فهرست قرار گیرد.

طبق اعلام قدوسی، براساس تصمیم باشگاه پرسپولیس از وحید هاشمیان بازیکن با اخلاق و پرافتخار فوتبال ایران در دیدار مقابل میلان تجلیل ویژه به عمل خواهد آمد. باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه‌ای به باشگاه نیندورفر درخواست خواهد کرد با توجه به مسابقاتی که او در تیم نیندورفر در پیش رو دارد با سفر وحید هاشمیان سرمربی تیم به تهران برای حضور در دیدار خیریه ستارگان پرسپولیس و میلان موافقت شود.

همچنین به گفته علی پروین احتمال دارد نام دو، سه بازیکن دیگر به تیم ستارگان پرسپولیس اضافه شود.