تشکیل 12600 پرونده دیابت در سنندج/لزوم تغییر رفتار تغذیه در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، نادیا شکیبا ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: پیش بینی می شود 10 درصد از جمعیت مردم مبتلا به بیماری دیابت باشند و در طی چند سال اخیر نیز مبنای تشخیص بیماری دیابت فرق کرده است و احتمال افزایش نیز وجود دارد.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین عوامل افزایش و شیوع بیماری دیابت در استان رفتار پرخطر تغذیه ای کردستانی ها است که نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.

مسئول مرکز دیابت استان کردستان ادامه داد: استفاده از سبزیجات و ماهی یکی از تاثیرگذارترین مواد در کاهش بروز دیابت است که کردستانی ها در سبد تغذیه خود کمتر از آنها استفاده می کنند.

شکیبا با بیان اینکه استفاده از روغن جامد نیز یکی از موارد پرخطر در شیوع بیماری دیابت است، عنوان کرد: کم تحرکی نیز دیگر علت موثر در شیوع بیماری دیابت است که با توجه به اینکه در کردستان زنان هم تحرک کمتری دارند شیوع بیماری دیابت در بین زنان مستعدتر است.

وی ادامه داد: در سال 90 براساس فراخوانی که اعلام شد برای غربالگری بیماری دیابت از افراد بالای 30 سال سه هزار و 928 مراجعه کردند که از بین آنها با بررسی چاقی، فشار خون و چربی خون سه هزار و 13 نفر بیماران پرخطر نسبت به بیماری دیابتی بودند.

مسئول مرکز دیابت استان کردستان همچنین افزود: در سال 87 نسبت بیماران شیوع به بیماری دیابت با بررسی های انجام شده است و در روستاهای استان کردستان 2.4 درصد بوده و در سال جاری این رقم به 2.7 رسیده است.

شکیبا بیان کرد: از این 2.7 درصد افراد روستای 1.78 مردان و 3.5 زنان مبتلا به بیماری دیابت بودند که این نشان می دهد زنان نسبت به شیوع بیماری دیابت مستعدتر هستند.

وی افزود: چاقی، سابقه دیابت در بین اعضای خانواده، عدم تحرک، چربی خون بالاف فشار خون بالای 140 روی 90 درصد، استفاده و دریافت از داروی ضد فشار خون، دیابت حاملگی، به دنیا اوردن نوزاد بالای چهار کیلو و نیز دارا بودن تخم دان پلی کلیکتی همگی گواهی بر امکان ابتلای به بیماری دیابت است.

مسئول مرکز دیابت استان کردستان یادآور شد: در استان کردستان 10 مرکز بیماری دیابت وجود دارد که در شهر سنندج سه مرکز بوده و یکی از آنها فعلا فعال نیست و دو شهر سروآباد و دهگلان نیز کلینیک تشخیص بیماری دیابت ندارند.

شکیبا عنوان کرد: به دلیل زیاد بودن هزینه های درمانی و افزایش قیمت چند برابری داروهای بیماری دیابت به دلیل تحریم ها حضور و حمایت بیمه ها از بیماران دیابتی و پرداخت حداقل 80 درصد هزینه درمانی می توان کمک شایانی به آنها کرد.