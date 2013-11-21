همایش مدیریت مصرف برق در مازندران/ راهکارهای بهینه سازی مصرف برق

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یعقوبی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش مدیریت مصرف برق ویژه دبیران مدارس در ساری اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی در مقوله های مختلف در سطح کشور مطرح شده است به طوریکه مقام معظم رهبری نیز به جهت اهمیت موضوع سالی را به نام سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردند.

وی افزود: اصلاح الگوی مصرف به معنای مصرف نکردن نیست بلکه درست و به زمان مصرف کردن است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان مازندران با بیان اینکه انرژی برق یکی از انرژی های ریشه ای و بنیادی در کشور است ابراز داشت:بشر به انرژی برق زنده است و اگر در گذشته آب را مایه حیات می دانستند امروز در یک آپارتمان با نبود برق آب هم وجود نخواهد داشت.

یعقوبی افزود: اگر در مصرف برق صرفه جوئی نکنیم زمانی فرا می رسد که با کمبود این منبع انرژی الکتریکی مواجه شویم.

وی دربیان سیر تاریخی صنعت برق گفت: در سال 1882میلادی (1261شمسی) نخستین برق تجاری توسط توماس ادیسون برای تامین روشنائی یکی از خیابانهای نیویورک افتتاح شد که بعد از سه سال اولین مولد برق با توان تقریبی 3کیلو وات و در زمان ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان مازندران عمر ورود برق به ایران را در حدود 130سال عنوان کرد و تصریح نمود: 18سال پس از ورود برق به ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار یک دستگاه مولد برق با توان 12اسب بخار جهت تامین روشنائی حرم مطهر اقا امام رضا(ع) نصب شد.

یعقوبی ادامه داد: در سال ۱۲۸۵ شمسي تقريبا ۶ ماه بعد از صدور فرمان مشروطيت کارخانه برق حاج امين الضرب آماده بهره برداری شد و برطبق اعلامیه ای آماده پذیرش مشترکان بخشی از تهران تحت عنوان" دایره روشنائی تهران" زیر نظر شهرداری شد.

این مسئول با بیان اینکه در سالهای اولیه ورود برق مصارف اوليه برق تنها به چند ساعت از شب محدود مي‌شد تصریح کرد: مولدهاي اوليه نيز با هيزم، زغال‌سنگ و چوب کار مي‌کردند که بعدها جاي خود را به مولدهاي ديزلي دادند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان مازندران با مرور اجمالی تاریخچه برق در ایران و تاسیس اولین نیروگاه برق رسمی در ایران افزود: در مرداد هزار و ۳۳۸ نيروگاه طرشت با چهار واحد توربين بخار هر يک به قدرت 12 هزار و ۵۰۰ کيلووات مشغول به کار شد، به طوري که در پايان سال مذکور مجموع ظرفيت ژنراتورهاي نصب شده در تهران به 78 هزار و ۳۰۰ کيلو وات رسيد.

یعقوبی خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۴۱ به منظور تشکيل شرکت هاي برق ناحيه اي براي توليد و توزيع برق ، سازماني به نام "سازمان برق ايران" ايجاد شد که در اسفند ماه ۱۳۴۲ از ادغام سازمان هاي برق ايران ، آب و برق خوزستان ، آب و برق کرج ، آب و برق منطقه سفيد رود ، آب و برق آذربايجان ، آب تهران و بنگاه مستقل آبياري ، ”وزارت آب و برق“ ايجاد شده که وظيفه تامين آب و برق کشور به عهده آن گذاشته شد.

وی ادامه داد: بالاخره در جلسه مورخه 81/9/27 هيئت وزيران بنابر پيشنهاد وزارت نيرو و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در ساختار شرکت توانير تغييراتي ايجاد و اساسنامه آن به نام شرکت مادر تخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به تصويب رسید.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان مازندران در بحث مدیریت مصرف برق بر ضرورت توجه به مصرف انرژی در کشور تاکید کرد و اظهار نمود: انرژی برق را رایج ترین و پرکاربرد ترین انرژی ها است که یکی از انرژی های پاک نیز بوده که آلودگی زیست محیطی ندارد.

یعقوبی افزود: مزایای عمده این انرژی سهل الوصول و پاک بودن این انرژی و استفاده وسیع آن است.

وی گفت: انرژی برق بعد از تولید در نیروگاه بایستی مستقیم مصرف شود که براین اساس در کنار مزایا ویژگی های چالش آفرینی در این صنعت وجود دارد که از آن جمله عدم ذخیره سازی، لزوم متناسب نبودن تولید با مصرف و هزینه بر بودن زمان بر بودن برای احداث تاسیسات جدید می باشد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان مازندران ادامه داد: برق در مکانی به نام نیروگاه تولید شده و سپس به وسیله خطوط انتقال نیرو از نیروگاه به پست های انتقال فوق توزیع و توزیع می شود.

یعقوبی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: ایران از نظر ذخایر نفتی و گازی در جهان دوم است که با اختیار داشتن پتانسیل مناسب از انرژی تجدید پذیر مانند خورشید،باد، آب و.. بی شک استفاده از عبارت "سرزمین انرژی" برای ایران مبالغه آمیز نیست.

وی افزود: علی رغم پتانسیل های بالا در ایران شدت مصرف انرژی نسبت به استانداردهای جهانی در حدی است که می توان ایران را" سرزمین اتلاف انرژی" نامید به طوریکه بنابر آمار کمتر از 15سال دیگر نفت استخراج شده تنها کفایت مصرف داخلی را کرده و بایستی از درآمد حاصل ازفروش نفت خام چشم پوشی کرد.

این مسئول مدیریت مصرف برق را استفاده بهینه و به موقع از انرژی الکتریکی دانست و گفت: در بحث مدیریت مصرف بایستی ضمن کاهش مصرف انرژی رفاه مشترکین کاهش یابد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان مازندران مدیرت مصرف برق توسط مشترکین نیروگاه مجازی محسوب می شود که پدید آورندگان آن مشترکین هستند.

یعقوبی،انواع راهکار مدیریت مصرف برق را در سه قسمت راهکارهای بدون هزینه، راهکارهای کم هزینه و راهکارهای پرهزینه عنوان کرد و بیان داشت: تمیز کردن لامپ ها ،خاموش کردن لامپ اضافه از راهکارهای بدون هزینه است که بهینه سازی مصرف انرژی با تعویض شیشه ها ،عایق کاری، بکارگیری لامپهای کم مصرف به جای لامپ های رشته ای و تنظیم دقیق موتورهای لوازم الکتریکی از راهکارهای کم هزینه است.

وی، در ادامه جایگزینی لوازم الکتریکی خانگی پربازده و دارای برچسب انرژی با لوازم الکتریکی خانگی قدیمی و فرسوده را از راهکارهای پرهزینه مدیریت مصرف دانست.

یعقوبی یکی از گامهای اصلی در مدیریت بهینه مصرف انرژی را تجزیه و تحلیل قبوض مرتبط عنوان کرد و گفت: میزان انرژی با واحد کیلووات وبا کنتور سنجیده می شود.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان مازندران اظهار کرد: ساعات اوج مصرف ساعاتی کوتاه مدت هستند که مصرف انرژی الکتریکی طی این ساعات با رشد وسیعی به اوج خود می رسد و در این ساعات از حداکثر ظرفیت تولید شبکه برق استفاده می شود که معنای ورود نیروگاه های با هزینه تولید برق گرانتر به شبکه سراسری است.

یعقوبی ادامه داد: تولید انرژی در ساعات اوج مصرف گرانتر و غیر اقتصادی تر است.

وی به اثرات مدیریت مصرف برق و منافع مدیریتی آن برای مشترکین،جامعه و شرکت توزیع اشاره کرد و اظهار نمود: تامین تقاضای مشترکین برق، کاهش هزینه های برق، ارتقاء کیفیت و ارتقاء بهره وری در صنایع از منافع مدیریت مصرف برای مشترکین است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان مازندران کاهش آلودگی زیست محیطی،صرفه جوئی در منابع و حفظ محیط زیست و جلب رضایت مشترکین از منافع مدیریت مصرف برای جامعه دانست و افزود: برای شرکت توزیع برق نیز کاهش هزینه های تولید،بهبود بهره برداری و راندمان و..را به ارمغان خواهد آورد.