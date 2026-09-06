به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، یک نظرسنجی جدید نشان داد میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در میان عموم آمریکاییها به ۳۳ درصد کاهش یافته است. ۶۴ درصد آمریکاییها عملکرد او را تأیید نمیکنند.
میزان محبوبیت ترامپ حتی در میان هوادارانش نیز کاهش یافته و میزان محبوبیت وی در میان رأیدهندگان جمهوریخواه نیز به ۷۲ درصد رسیده است. این رقم پایینترین سطح ثبتشده در نظرسنجیهای فایننشالتایمز است. فقط ۵۳ درصد جمهوریخواهان از عملکرد اقتصادی ترامپ رضایت دارند.
۵۷ درصد آمریکاییها گفتهاند از نظر مالی در دوران ریاستجمهوری ترامپ وضعیت بدتری پیدا کردهاند؛ این رقم ماه قبل ۵۳ درصد بود.
این نظرسنجی از هزار و ۹۱۴ رأیدهنده گرفته شده و حاشیه خطای آن ۲.۶ واحد درصد اعلام شده است. فایننشالتایمز کاهش محبوبیت ترامپ را عمدتاً به نگرانیهای اقتصادی، افزایش هزینه زندگی و نارضایتی از سیاستهای اقتصادی او نسبت داده است.
بر اساس این نظرسنجی، رضایت عمومی از عملکرد ترامپ به پایینترین سطح ثبتشده در نظرسنجیهای این روزنامه رسیده است.
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