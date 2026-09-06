تجدید چاپ کتابی درباره سردار سلیمانی/ سخنان ترامپ مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «ادبیات ایران و تازههای نشر» در سیونهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو برگزار شد.
اولگ روی نویسنده این کتاب در این نشست که به همت رایزنی فرهنگی ایران برگزار شد، سخنانی در تقبیح اقدامات رئیسجمهور آمریکا از جمله اقدام به ترور سردار دلها مطرح کرد؛ وی همچنین سخنان ترامپ درباره مالکیت بر مناطق مختلف جهان را مضحک خواند.
این نویسنده روسیه در این آیین که با حضور سفیر ایران و رئیس نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو و جمعی از مقامات و فعالان حوزه نشر دو کشور برگزار شد، گفت: برای یک مؤلف درک قهرمانی در سطح و تراز قاسم سلیمانی نه تنها خوشبختی، بلکه موهبتی است که خداوند به یک انسان عطا میکند.
«روی» خاطرنشان کرد: متأسفانه در آمریکا، فردی سکاندار ریاستجمهوری است که سردار سلیمانی این قهرمان بزرگ را به شهادت رساند و در مقطع کنونی نیز با تأیید او، ۲۴ هزار کودک در غزه کشته شدند.
این فعال اجتماعی و خالق مجموعههای پویانمایی پرمخاطب روسیه گفت: امروز رئیسجمهور آمریکا مانند «پینوکیو» دروغ میگوید که موجب شرمساری است.
وی ادامه داد: ترامپ، مناطق زیادی از جهان را به نام خود نامگذاری کرده است؛ این وضعیت، واقعاً خندهدار است.
روی در ادامه با ابراز خرسندی از این که امروز اتحادها و سازمانهایی در جهان با مشارکت روسیه، ایران، هند و چین شکلگرفتهاند، گفت: این سازوکارها بر اساس قواعدی که کسی آنها را نمیداند فعالیت نمیکنند، بلکه بر اساس استقلال کشورها پایهریزی شدهاند.
تجدید چاپ کتاب روسی درباره سردار سلیمانی
سرگی دمیترییف سردبیر انتشارات «وچه» ناشر کتاب «شغالها حریف شیر نمیشوند» درباره زندگی سردار سلیمانی نیز در این نشست از تجدید چاپ این کتاب خبر داد.
این فعال حوزه کتاب روسیه گفت: ما از طریق این کتاب، مرد فوقالعادهای را کشف و معرفی کنیم که توسط آمریکاییها کشته شد.
دمیترییف در ادامه با اشاره به اقدام انتشارات وچه در نشر کتاب «یک پدر دلسوز» دربرگیرنده بیش از ۲۰۰ روایت از افراد مختلف از زندگی آیتالله سید علی خامنهای گفت: این کتاب به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی به زبان روسی منتشر شد و تصاویر درج شده در این کتاب از ایشان، بینظیر است.
سردبیر انتشارات وچه در بخش دیگری از سخنان خود از هر گونه ابتکار برای تقویت تعاملات حوزه نشر بین ایران و روسیه از جمله ترجمه متقابل آثار ناشران استقبال کرد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه تمدنهای ایران و روسیه شکستناپذیر هستند، خاطرنشان کرد: آمریکاییها در حال پیمودن مسیر زوال هستند.
دمیترییف گفت: شجاعت ملت ایران برای ما الگو است و مردم این کشور در حال آموختن راه و رسم مقاومت به سایر ملتهای جهان هستند.
در این نشست، سفیر ایران در روسیه، رئیس سیونهمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو، مدیرکل مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انتشارات اکسمو روسیه نیز به طرح دیدگاههای خود پرداختند.
رایزن فرهنگی سفارت کشورمان، رئیس بنیاد مطالعات اسلامی ابنسینا، معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران و جمعی از ناشران و بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب مسکو نیز در این نشست حضور داشتند.
رمان اولگ روی نویسنده مشهور روسیه با عنوان «شغالها حریف شیر نمیشوند» درباره زندگی سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی نخستین بار فروردین ۱۴۰۵ رونمایی شد.
این نویسنده، فیلمنامهنویس، تهیهکننده، فعال اجتماعی، رئیس کمیته پرورش معنوی و میهنپرستانه در اتحادیه کتاب روسیه، نویسنده بیش از ۹۰ رمان برای بزرگسالان و بیش از ۲۵۰ کتاب کودک و نوجوان و خالق مجموعههای انیمیشنی محبوب در روسیه و خارج از آن است.
سی و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ آغاز به کار کرده است و امروز یکشنبه به کار خود پایان میدهد.
بنا بر اعلام برگزارکنندگان، افزون بر ۳۰۰ ناشر از روسیه و ۱۰ کشور دیگر در این رویداد به عرضه آثار خود پرداختهاند. در این دوره، چین میهمان افتخاری نمایشگاه است و ناشرانی از جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، هند، قطر، کره شمالی، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی و ترکیه نیز حضور دارند.
بیش از ۵۰۰ رویداد در این نمایشگاه در قالب جلسات با نویسندگان روسی و بینالمللی، معرفی کتابهای جدید، بحثهای حرفهای، میزگردها، رویدادهای ویژه کودکان و برنامه فیلم نیز در این دوره از نمایشگاه کتاب مسکو پیشبینی شده است
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