آغاز برداشت خرما از سطح ۴۸۰ هکتار از باغات زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شهرکی از آغاز عملیات برداشت محصول خرما از سطح ۴۸۰ هکتار از نخلستان‌های بارور این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می شود امسال بیش از ۳ هزار و ۳۵۰ تن از این محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان اظهار کرد: سطح کل زیرکشت نخیلات شهرستان زاهدان حدود ۷۰۰ هکتار است که با توجه به بارور بودن ۴۸۰ هکتار از این باغات، عملیات برداشت خرما در آن آغاز شده است.

وی تصریح کرد: عمده خرمای تولیدی در نخلستان‌های زاهدان شامل ارقام مضافتی، ربی، برحی، زاهدی و پیارم است که این محصول به‌تدریج پس از برداشت، در بازارهای مصرف توزیع می‌شود.

شهرکی افزود: در راستای جلوگیری از هدررفت منابع آبی و با حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان، تاکنون بیش از ۴۱۰ هکتار از باغات خرمای زاهدان به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به‌باغی، نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب و پایداری تولید خرما در این منطقه ایفا می‌کند و این اقدامات به عنوان یکی از اولویت‌های جهاد کشاورزی در دستور کار است.