همکاری صلیب سرخ در شناسایی اجساد قربانیان توفان فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ژنو، شدت طوفان هایان در فیلیپین به حدی بوده که باعث از دست رفتن جانهای بسیار و مفقود شدن افراد فراوانی شده است. از این رو کمیته بینالمللی صلیب سرخ کارشناسان پزشکی قانونی خود را به فیلیپین اعزام نموده تا در زمینه مدیریت مناسب اجساد با مقامات این کشور همکاری نماید.
"آندرس پاتینو" کارشناس کمیته بینالمللی صلیب سرخ در امر پزشکی قانونی بشردوستانه و اولین متخصص پزشکی قانونی که به تاکلوبان رسید گفت: رویههای خاصی وجود دارند که باید به منظور حفظ کرامت قربانیان و تسهیل روند شناسایی آنها اعمال شوند. اجساد باید به نحو مطلوب جمعآوری و در مکانهای خاصی به طور موقت نگهداری شوند تا اجرای روند تحقیقات پزشکی قانونی در مراحل بعد امکانپذیر باشد.
در شرایط کنونی در حالی که برق و دیگر خدمات ضروری قطع و بیشتر تأسیسات نیز تخریب شدهاند، تضمین این که چنین رویههایی به طور کامل رعایت شوند امری قطعی نیست. بر این اساس مقامات توافق کردهاند که راهبردهای لازم برای مدیریت اجساد را که به طور مشترک توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت (WHO) تعریف شدهاند، دنبال کنند. صلیب سرخ نیز فعالیتهای پزشکی قانونی خود در فیلیپین را از طریق وزارت بهداشت و اداره ملی تحقیقات با سازمان جهانی بهداشت هماهنگ میکند.
بر خلاف آنچه خیلی از مردم فکر میکنند، اجساد کسانی که در یک فاجعه طبیعی میمیرند باعث شیوع بیماریهای واگیر نمیشوند و نباید آنها را یک خطر بهداشتی قلمداد کرد. بیشتر قربانیان طوفان هایان بر اثر جراحت، غرقشدگی و یا آتشسوزی مردهاند و احتمال کمی وجود دارد که عوامل بیماریزای واگیرداری مانند وبا، حصبه، مالاریا و یا طاعون را در خود داشته باشند.
کارشناس کمیته بینالمللی صلیب سرخ گفت: فقط خطر ناچیزی در رابطه با شیوع اسهال به دلیل نوشیدن آب آلوده شده بوسیله اجساد وجود دارد که البته این خطر کمتر از آن چیزیست که میتواند توسط افراد زنده ایجاد شود و در ضمن این خطر را میتوان با گندزدایی منظم و یا جوشاندن آب به منظور جلوگیری از انتقال بیماریهای آببرد از بین برد.
دفن سرسری و بدون هماهنگی اجساد، بدون شناسایی مناسب آنها، یکی از دغدغههای مقامات و کمیته بینالمللی صلیب سرخ است چرا که این امر میتواند برای بازماندگان داغدیده مشکلات بسیاری را ایجاد نماید. مدیریت نامناسب و به دور از کرامت اجساد میتواند خانوادهها و جمعیتها را دچار مشکلات روحی و عاطفی نموده و نیز میتواند پیامدهای قانونی جدی را در پی داشته باشد.
"نانسی فورنیه" از کارکنان نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در مانیل گفت: نیازی فزاینده در بین مردم وجود دارد تا بدانند که چه بر سر اقوام مفقودشان آمده است. خانوادههایی که هیچ اطلاعی از مکان عزیزان خود ندارند، دچار غمی جانکاه میشوند. دادن این امکان به آنان که اقوام مفقود خود را شناسایی کنند، حتی جسد آنها را، امری بسیار مهم است، چرا که آنان نیاز دارند تا بدانند چه اتفاقی برای عزیزشان افتاده تا لااقل بتوانند برای وی مراسم عزاداری برگزار نمایند.
گفتنی است تا حال در حدود 35 هزار نفر از داخل فیلیپین و ورای مرزهای آن درخواست جستجوی اعضای خانوادههای خود را که در جریان طوفان مفقود شدهاند، به صلیب سرخ فیلیپین تسلیم کردهاند.
نظر شما