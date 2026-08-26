سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اطلاع از فعالیت مشکوک فردی در اطراف دستگاه‌های خودپرداز، موضوع در دستور کار مأموران گشت و تجسس کلانتری ۱۱ شهرستان قرار گرفت.

وی ابراز کرد: متهم با سوءاستفاده از شرایط و اعتماد افراد مسن و تحت پوشش کمک در انجام امور بانکی، درصدد دستیابی به اطلاعات و کارت بانکی آنان و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان بود که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران، پیش از هرگونه برداشت وجه شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهم دارای سابقه کیفری بوده و فردی غیربومی است که پس از دستگیری، پرونده قضایی برای وی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد: شهروندان به‌ویژه افراد سالمند، در انجام امور بانکی از اعتماد به افراد ناشناس خودداری کرده و اطلاعات و کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.