به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، سید عباس عراقچی در پایان روز دوم مذاکرات ایران و 1+5 گفت: فردا صبح خانم اشتون و آقای ظریف دیدارهای خود را ادامه خواهند داد زیرا امشب دیدارهای داخلی گروه 1+5 طولانی شده و جلسات آنها نیز امشب تمام شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وزیران امورخارجه گروه 1+5 در مذاکرات ژنو حضور خواهند یافت یا خیر افزود: هنوز هیچ چیزی معلوم نیست تا زمانی که پیشرفت قابل توجهی حاصل نشود و به مراحل نهایی نزدیک نشویم علی القاعده وزیران امورخارجه در مذاکرات حضور نمی یابند.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که حضور وزیران امورخارجه منوط به دیدار دکتر ظریف و خانم اشتون است، خاطرنشان کرد: حضور آنها منوط به پیشرفت در مذاکرات است و اگر مذاکرات به مراحل پایانی نزدیک شود رسیدن به توافق خود احتمال دارد وزیران امورخارجه حضور یابند.

وی در باره کار کردن بر روی سند مشترک گفت: در حال کار بر روی سند هستیم.

عراقچی تصریح کرد: مشورت های بین گروه 1+5 ادامه دارد و برخی از هیات ها مجبور هستند که با پایتخت های خود مشورت کنند و با توجه به اختلاف ساعت این مشورت ها تا صبح طول می کشد امشب دیگر دیداری نخواهد بود.

در پاسخ به این سئوال که آیا بر روی نقاط اختلافی مذاکره کرده اید گفت: مذاکرات پیشرفتی نداشته است.