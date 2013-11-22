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۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

آمریکا :

افغانستان برای امضای توافق نامه امنیتی تا پایان 2013 وقت دارد

افغانستان برای امضای توافق نامه امنیتی تا پایان 2013 وقت دارد

آمریکا به افغانستان هشدار داد که کابل فقط تا پایان سال جاری میلادی مهلت دارد تا درباره امضای توافق نامه امنیتی با واشنگتن تصمیم گیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان از احتمال تصمیم گیری در مورد توافق نامه امنیتی با آمریکا در سال آتی میلادی سخن می گوید، واشنگتن اعلام کرده که کابل تا پایان سال جاری میلادی مهلت دارد تا در این رابطه تصمیم گیری کند.

ایالات متحده آمریکا از افغانستان خواسته که توافق نامه امنیتی بین دو کشور را تا بیش از پایان سال ۲۰۱3 میلادی امضا کند، اما حامد کرزای از احتمال امضای آن تا فروردین سال آینده سخن گفته است.

این اظهارات رئیس جمهور افغانستان در جمع اعضای "لویه جرگه" ایراد و موجب تعجب مقامات آمریکایی شده است.

توافق‌نامه‌ امنیتی که اکنون در لویه جرگه افغانستان به بحث گذاشته شده است،  شرایط حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان را پس از خروج نیروهای ناتو از آن کشور در پایان سال ۲۰۱۴ تعیین‌ می‌کند.

سال ۲۰۱۴ زمان پایان ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان به شمار می رود و این توافق نامه به گفته حامد کرزای نه نتها شرایط حضور نیروهای آمریکایی بلکه دیگر هم پیمانان آن کشور، از جمله کشورهای اسلامی را نیز مشخص خواهد کرد.


 

کد مطلب 2180016

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