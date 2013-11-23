ترافیک تبریز در وضعیت هشدار/ نامه ناتمام طرحی بنام ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طرح محدودیت ترافیکی از چند سال پیش به عنوان پیشنهاد برخی مدیران در سطح شورای عالی ترافیک آذربایجان شرقی مطرح و تصویب شد ولی به یکباره با دستور استاندار سابق به خاطر حاضر نبودن زیر ساختهای اجرای طرح و پدید آمدن تبعات گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از دستور کار این شورا خارج و پرونده ی آن بایگانی شد.

توجه به تاثیرات نامطلوب ترافیک بر سلامتی و زندگی انسان ها، لزوم اهمیت رسیدگی مدیران به بحث کاهش ترافیک را دوچندان می کند که بایستی برای كیفیت بخشی به حمل و نقل عمومی و توجه جدی به بالارفتن آلودگی هوا در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرهایی مثل تبریز تلاش شود.

بر اساس طرح ترافیک که پیش از این به تصویب شورای عالی ترافیک استان و کشور نیز رسیده بود، به جز وسائط نقلیه عمومی شامل اتوبوس، تاکسی و مینی‌بوس، هیچ خودروی شخصی اجازه ورود به محدوده طرح را نخواهد داشت.

البته لازم به ذکر است که در این بین مردم تبریز نگران خیابانها و کوچه های منتهی به محدوده طرح ترافیک هستند که بعد از اجرای این طرح خیابان ها مملو از خودروهای پارک شده خواهد بود که اجازه تردد در این منطقه را پیدا نکرده اند و به تبع آن نارضایتی بسیاری از شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.

به بن بست کشیده شدن ادارات چون استانداری، دارایی ،تبلیغات اسلامی، فرمانداری و.....پیدایش چالشی به نام «کارت تردد» و در نتیجه ظهور پدیده ای به نام تبعیض و پارتی در ارائه این کارت ها از جمله نگرانی های دیگر مردم است.

طرح ترافیک تنها ناجی ترافیک سنگین تبریز است

شهردار منطقه 8 تبریز که محدوده ی طرح ترافیک در حوزه ی تحت مدیریت وی قرار دارد، با برشمردن مزایای این طرح گفت: موثرترین راه برای کاهش بار ترافیکی مرکز شهر اجرای طرح ترافیک است.

علی مدبر با بیان اینکه طرح محدوديت ترافيک به عنوان يکي از راهکارهاي مهم در مديريت تقاضاي سفرهاي درون شهري شهر تبريز است، افزود: از مسئولان بالاتر خواستاریم تا هرچه زود تر با اجرای این طرح در محدوده ی مرکزی تبریز موافقت کنند.

وی هدف از اجرای این طرح در بخشی از تبریز را مدیریت و کنترل هدفمند ترافیک هسته مرکزی شهر، کاهش بار ترافیکی و نیز تسهیل عبور و مرور وسائل نقلیه اعلام کرد و ادامه داد: طرح ترافیک تنها ناجی ترافیک سنگین تبریز است.

مدبر همچنین افزود: اجراي محدوده علاوه بر تاثيرات اساسي در تغيير الگوي سفرهاي شهري و افزايش سهم حمل ونقل عمومي در جابه جايي مسافر در سطح شهر موجب کاهش شاخص هاي موثر ترافيکي خواهد بود.

شهرداری آماده اجرای طرح ترافیک تبریز است

شهردار منطقه 8 تبریز اجرای موفق و بدون مشکل این طرح را نیازمند همکاری و مشارکت همه ی شهروندان به ویژه رانندگان خودروهای شخصی دانست و ادامه داد: ايجاد زمينه مناسب جهت کاهش تقاضاي ترافيک سواره موتوري کم سرنشين به داخل محدوده مرکزي شهر نیز یکی دیگر از مزیت های این طرح است.

وی با اشاره به اینکه از شش سال پیش شهرداری در پی آماده سازی ملزومات اجرای این طرح بود، گفت: توسعه شبکه، تقاطع های غیر همسطح و پارکینگ طبقاتی و تعویض جهات شبکه و فراهم آوردن امکانات کنترل مکانیزه طرح از جمله این زیر ساختها محسوب می شود که شهرداری از تمام این جهات آماده اجرای طرح در گذشته بود.

بهره برداری از قطار شهری می تواند اجرای طرح ترافیک را به تعویق اندازد

مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز با اشاره به اینکه محدوده طرح ترافيک شهر تبريز در حدود320 هکتار است، گفت: بهره برداری از قطار شهری می تواند اجرای طرح ترافیک را به تعویق اندازد.

عباس عادلی این مساحت را در حدود 2.5 درصد از کل سطح کلانشهر تبريز بیان کرد و افزود: اولین قدم در جهت کاهش ترافیکی شهر تشویق مردم به استفاده از حمل ونقل عمومی در سفرهای درون شهری است که مترو در این راستا می تواند کمک شایانی کند.

وی دلیل به تعویق افتادن اجرای این طرح در سال های گذشته را كاسته شدن حجم ترافيك محدوده مركزي تبريز در آن زمان دانست و افزود: ولی این روزها شاهد ترافیک سنگینی در شهر هستیم که باید مسئولان بالاتر فکری برای این موضوع بیاندیشند.

عادلی همچنین ادامه داد: محدوده شمالی طرح ترافیک از پل قاري شروع و بعد از طي مسير چاي کنار به تقاطع فلسطين می رسد و ازسمت جنوب نیز از تقاطع باغ شمال شروع و در مسير خيابان هفده شهريور جديد ادامه يافته و به چهارراه هفده شهريور ختم مي شود.

وی با بیان اینکه قرار است براي کنترل محدوده ترافيک از تجهيزات هوشمند حمل ونقل (ITS) استفاده شود، گفت: ارائه خدمات شهري در راستاي آسايش مردم است و قرار نيست با طرح مباحث غير كارشناسي و اجراي طرحي ناقص بدون آماده بودن زيرساخت‌هاي آن آسايش و‌ آرامش مردم مختل شود.

با همه ی این اوصاف انتظار می رود قبل از اجرای این طرح و اعمال محدودیت های ترافیکی مسئولان استانی وضعیت مشابه دیگر کلانشهرهای کشور را بعد از اجرای این طرح در نظر گرفته و برنامه های خود را کارشناسی شده به کرسی بنشانند تا هم نارضایتی مردم از اجرای این طرح بوجود نیاید و هم تبعات اجتماعی و اقتصادی دیگری بر مشکلات بیشمار شهری تبریز اضافه نکند.

البته ذکر این نکته هم ضرورت دارد که شاید اعمال محدودیت های ترافیکی و منع آمد و شد در بافت مرکزی شهر نگاهی سطحی به حل مشکلات ترافیکی باشد، چرا که در اکثر شهرهای بزرگ دنیا اعمال مقررات محدود کننده در حداقل قرار دارد و همواره به عنوان آخرین راهکار مطرح می شود و راهکارهایی همچون مسیر گشایی،خارج کردن ادارات از بافت مرکزی شهر،فرهنگ سازی در خصوص استفاده مردم از وسایل خمل و نقل عمومی و...پیشنهاد می شود.

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گزارش از محمدرضا علی اشرفی