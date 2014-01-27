ترافیک تبریز به آخرین نفس های خود نزدیک می شود/ اجرای طرح ترافیکی پس از هفت سال توقف

به گزارش خبرنگار مهر، هفت سال از ابلاغ و تصویب طرح ترافیک تبریز گذشته و در طول این هفت سال شهر تبریز روزهای پرترافیکی را تجربه کرده، هم اکنون وضع ترافیکی شهر تبریز به حدی نامناسب است که مسئولان این بار با جدیت تمام در پی اجرای این طرح تا پایان خرداد ماه سال آینده هستند.

اجرای طرح ترافیک تبریز تا خرداد 93

رحیم شهرتی فر فرماندار تبریز با اشاره به عملیاتی کردن این طرح تا خرداد ماه سال آینده گفت : تا نیمه اردیبهشت ماه نیز باید تمامی مسائل و راه حل ها را مورد بررسی قرار دهیم و تمامی دستگاه ها به نوبه خود سعی در حل مشکلات این طرح بکنند.

فرماندار تبریز ادامه داد : این طرح با وجود اینکه در سال 85 ابلاغ شده است اما تاکنون اجرا نشده است که دلیل آن را می توان برخی محافظه کاری ها و نگرانی ها در خصوص اجرای این طرح دانست.

وی افزود : قصدمان از اجرای این طرح، افزودن مشکلی بر مشکلات مردم نیست، بلکه باید به گونه ای اجرایی شود که آرامش و آسایش آنها را در پی داشته باشد و به همین دلیل فرهنگ رسانی در این مرحله می تواند کارساز باشد.

شهرتی فر اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد باز هم به دلیل محافظه کاری خود سعی در ممانعت از اجرای این طرح را دارند در حالی که در شرایط کنونی اجرای این طرح اجتناب ناپذیر است و در صورتی که افرادی از این طرح انتقاد می کنند باید راهکارهای عملی در کنار آن ارائه دهند.

وی با بیان ضرورت همکاری تمامی ارگان ها و نهادهای مربوطه گفت: برای اجرای طرح بزرگی با نام ترافیک تبریز باید تمامی ارگان ها دست در دست هم داده و زیرساخت های این طرح را تا قبل از اجرای آن فراهم کنند.

اجرای طرح ترافیک تنها در مساحتی برابر با دو درصد مساحت کل تبریز

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محدوده کوچک اجرای این طرح گفت: این طرح در مساحت 320 هکتار اجرا می شود اما به خوبی با مشاهده ترافیک بالا در شهر لزوم اجرای این طرح را می توان دریافت.

محمدصادق پورمهدی ادامه داد : اجرای این طرح مصوبه شورای شهر قبلی بوده و باید اجرایی شود و همه نهادهای مرتبط با این امر در جهت اجرای بهینه آن همکاری های لازم را داشته باشند تا پس از گذشت چندین سال بتوانیم با موفقیت آن را آغاز کنیم.

وی با اشاره به مشکلات احتمالی مربوط به تردد خودروهای شهروندان ساکن در این محدوده یادآور شد: برای شهروندان تبریزی که منزل مسکونی و محل سکونت آنان در محدوده و حریم اجرای طرح ترافیک و هسته مرکزی قرار دارد با اعلام فراخوان و جمع آوری و اخذ اطلاعات خودروی آنان، اعم از شماره پلاک و مشخصات خودرو، کارت ویژه تردد صادر خواهد شد تا این دسته از شهروندان از بابت تردد دچار مشکل مواجه نشوند .

پورمهدی همچنین با اشاره به افزایش روز افزون خودرو در تبریز و از سوی دیگر محدودیت خیابان‌های شهری، و افزایش آلودگی هوای شهر گفت: باید در کنار اجرای این طرح، ناوگان حمل و نقل عمومی را زیاد کرد تا مردم در تردد با مشکل مواجه نشوند.

کاهش 15 درصدی آلودگی هوا و تردد خودرو با اجرای طرح ترافیک

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار تبریز نیز در خصوص فواید اجرای این طرح گفت: زمان مسافرت با اجرای این طرح حدود 25 درصد کاهش می یابد، همچنین کاهش آلودگی هوا و تردد خودروها از دیگر فواید این طرح خواهد بود.

احمد اسدی ادامه داد : به طور میانگین هر روز سه میلیون سفر درون شهری بدون در نظر گرفتن سفرهای بازگشتی به خانه در تبریز انجام می شود و 400 هزار دستگاه خودرو نیز در روز در سطح شهر تبریز تردد می کنند.

وی افزود : با اجرای طرح ترافیک در محدوده مرکزی شهر تبریز می توانیم شاهد کاهش چشم گیر حجم بالای ترافیک در این قسمت باشیم که البته این امر در نوبه خود نیازمند همکاری تمامی سازمان های مربوطه است.

اسدی با بیان اینکه سه هزار خانوار در محدوده طرح ترافیکی تبریز سکونت دارند، گفت : ملزومات آماده شده و سعی می‌شود ناوگان حمل و نقل عمومی به روز رسانی شود و خودرو های فرسوده کنار گذاشته شوند تا مشکلات جانبی صورت نگیرد.

وی در خصوص زمان اجرای این طرح نیز گفت : برای زمان اجرای این طرح کارشناسی های زیادی صورت گرفته است که پس از بحث هایی در خصوص آن، زمان اجرای این طرح از ساعت هفت و نیم صبح تا شش عصر خواهد بود.

تبریز برای اجرای طرح ترافیک آماده نیست

احتشام حاجی پور نیز با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اجرای طرح ترافیک به نفع شهروندان نیست، گفت : نباید در خصوص اجرای طرح ترافیک خود را با تهران مقایسه کنیم زیرا درشهر تهران زیرساخت های ویژه ای برای اجرای این طرح ایجاد شده است که از هیچ یک از این زیرساخت ها در تبریز خبری نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: در تهران تعداد مناسبی تاکسی و اتوبوس برای رفت و آمد مردم وجود دارد اما شهر تبریز هم اکنون نیازمند 200دستگاه اتوبوس است اما من به نوبه خود می توانم اعلام کنم که تا خرداد سال آینده این تعداد تامین نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی زیرساخت های لازم برای این کار فراهم نیست، گفت : هدف از اجرای این طرح فراهم کردن زمینه آرامش و آسایش مردم است نه اینکه مردم را از ورود به بخشی از شهر محروم کنیم.

حاجی پور ادامه داد : در بحث های بارانداز و جایگزین کردن طرح مکمل نیز باید پیش بینی های لازم انجام شود، همچنین یافتن متولی مناسب برای اجرای این طرح نیز لازم و ضروری است زیرا هزینه این کار بسیار بالاست.

وی افزود : باید قبل از اجرای این طرح، زیرساخت های لازم برای حرکت عابران پیاده را نیز فراهم کرده و چندین خیابان سنگ فرش شود تا مردم عادی که خودرو به همراه ندارند بتوانند به آسانی در شهر حرکت کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه نباید با سرعت و بدون مطالعه دست به چنین کاری زد ، گفت : برای اجرای این طرح باید مطالعات مناسبی صورت گیرد و نباید تنها به خاطر داشتن سرعت بالا، از کیفیت عمل کم کنیم.

عدم اجرای طرح ناقص بهتر از شکست است

رییس پلیس راهور شهرستان تبریز نیز با اشاره به نبود زیرساخت های کافی برای اجرای این طرح گفت : باید قبل از اجرای طرح محدوده ترافیکی در این شهر، نواقص و مشکلات طرح برطرف شود و نباید بدون مطالعه قبلی و شتاب زده کاری را انجام دهیم که بعدا از آن پشیمان شویم.

علی صادق زاده افزود : نصب دوربین های پلاک خوان و علایم راهنمایی و رانندگی در محدوده این طرح، موارد کنترلی، اصلاح هندسی خیابان ها و فرهنگ سازی در بین مردم از جمله زیرساخت هایی است که باید قبل از اجرای طرح تامین شود و پلیس در این طرح، سپر انسانی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه نباید در کنار اجرای طرح ترافیک به دنبال اجرای طرح زوج و فرد خودروها باشیم ،گفت: اجرای طرح زوج و فرد نه تنها موجب کاهش آلودگی و ترافیک نخواهد شد بلکه مردم با خریدن دو خودرو با پلاک های فرد و زوج میزان ترافیک را بالا خواهند برد.

صادق زاده با اشاره به آمادگی کامل پلیس راهور تبریز گفت : با وجود اینکه مشکلاتی در این طرح وجود دارد اما ما به طور کامل آمادگی اجرای این طرح را داریم که البته فرهنگ سازی مناسب در این زمینه بی اثر نخواهد بود.

ضرورت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی مناسب برای اجرای این طرح گفت : یکی از کارهایی که باید قبل از اجرای این طرح انجام دهیم افکارسنجی و توزیع و جمع آوری پرسش نامه است زیرا نظر مردم در این میان بسیار مهم خواهد بود.

یعقوب وحیدکیا ادامه داد : 15 هزار نسخه پرسش نامه آماده شده است و همچنین شناسایی املاک مسکونی ، مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس و سایرمراکز از جمله کارهایی است که باید تا قبل از اجرای این طرح انجام شود.

وی افزود : همچنین برای استفاده از تجربیات دیگر شهرها نیز از چندین تیم کارشناسی از تهران دعوت به عمل آمده است تا از روند فنی اجرای این طرح بازدید کرده و نظرات مناسبی برای آن ارائه دهند.

وحیدکیا اظهار داشت : باید تا قبل از اجرای این طرح، فرهنگ سازی مساعدی برای آگاهی مردم از طریق رسانه ها انجام شود تابه موفقیت بالایی در این زمینه دست یابیم.

به هر حال نمی توان نقش بالای اجرای این طرح در کاهش ترافیکی شهر تبریز را نادیده گرفت زیرا با نیم نگاهی کوچک به خیابان های شهر به خصوص در ساعات پرتردد می توان اهمیت بالای اجرای این طرح را دریافت.

اما به نظر می رسد برای اجرای این طرح هزینه بر باید مطالعات مناسبی صورت پذیرد و نباید تنها به دلیل بالارفتن سرعت در روند اجرایی کار شاهد پایین آمدن کیفیت اجرایی این طرح باشیم.

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گزارش : فائزه زنجانی