به گزارش خبرگزاری مهر، در پايان اين رقابت‌ها عبدالمحمد پاپي و اميد نوروزي در اوزان 60 و 66 كيلوگرم صاحب مدال نقره و برنز شدند و بهنام مهديزاده در وزن 120 كيلوگرم پنجم شد. رده‌بندي انفرادي اين رقابت‌ها به شرح زير است:

55 كيلوگرم: 1- نورسلطان كالمورزايف (قزاقستان) 2- اورخان احمد اف (آذربايجان) 3- شاديبك سليمان‌اف (قرقيزستان) و الدانيز عزيزلي (آذربايجان) 5- كانيبك ژولچوبكوف (قرقيزستان) و ژانسريك سارسنبايف (قزاقستان)

60 كيلوگرم: 1- كامران ممدوف (آذربايجان) 2- عبدالمحمد پاپي (ايران) 3- پاول ساليف (روسيه) و طالح ممدوف (آذربايجان) 5- روشن تقي‌اف (آذربايجان) و ژوزف بترمن (آمريكا)

66 كيلوگرم: 1- رسول چونايف (آذربايجان) 2- ويتالي رحيم‌اف (آذربايجان) 3- دومينيك اتلينگر (كرواسي) و اميد نوروزي (ايران) 5- رواز لاشخي (گرجستان) و داور استفانك (صربستان)

74 كيلوگرم: 1- رفيق حسين‌اف (آذربايجان) 2- مارك مادسن (دانمارك) 3- ميكولا داراگان (اوكراين) و يوشانگ چيتياشويلي (گرجستان) 5- منوچهر تسخادايا (گرجستان) و زليم‌خان مودايف (روسيه)

84 كيلوگرم: 1- سامان طهماسبي (ايران) 2- جيم پترسون (سوئد) 3- شهريار ممدوف (آذربايجان) و ويكتور لورينچ (مجارستان) 5- گئورگي تسريكيدزه (گرجستان) و رواز ماداريشويلي (گرجستان)

96 كيلوگرم: 1- بلاژ كيس (مجارستان) 2- مارتين نيلسن (نروژ) 3- سليمان دميرچي (تركيه) و بكا روگوا (گرجستان) 5- فاتح باسكوي (تركيه) و ميخايل كاجايا (گرجستان)

120 كيلوگرم: 1- صباحي ساريات (آذربايجان) 2- ياكوبي كاجايا (گرجستان) 3- ميهايلي ديك باردوس (مجارستان) و آتيلا گوزل (تركيه) 5- زائور كودويف (روسيه) و بهنام مهديزاده (ايران)