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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

جام قهرمانان قاره‌ها- ژاپن؛

طلسم برزیل مقابل روسیه پابرجا ماند/ ایلینیخ و موزرسکی مهار نشدنی بودند

طلسم برزیل مقابل روسیه پابرجا ماند/ ایلینیخ و موزرسکی مهار نشدنی بودند

تیم ملی والیبال روسیه در حالی که دو ست ابتدایی بازی برابر برزیل را واگذار کرده بود با درخشش آسمانخراش‌های خود این تیم را شکست داد تا برزیل بعد از المپیک و لیگ جهانی در این تورنمنت هم برابر روسیه نتیجه را واگذار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال برزیل و روسیه در ادامه رقابتهای جام قهرمانان قاره‌ها به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که در سالن مترو پولیتن شهر توکیو برگزار شد تیم روسیه برابر برزیل به برتری 3 بر 2 دست یافت. این نتیجه در حالی به دست آمد که برزیل دو ست ابتدایی را برده بود اما روسیه از ست سوم روی درخشش ایلینیخ و موزرسکی 218 سانتیمتری به بازی برگشت و سه ست متوالی را برد تا مثل فینال المپیک لندن و لیگ جهانی والیبال برزیل را از پیش روی بردارد.

در این دیدار مهیج برزیل دو ست ابتدایی را به ترتیب با نتایج 25 بر 20 و 25 بر 22 به سود خاتمه داد اما روسیه ست سوم را 25 بر 21 برنده شد تا به بازی برگردد. این تیم ست چهارم را هم 25 بر 17 برنده شد و در حالی که برزیلی‌ها با شرایطی مشابه فینال المپیک و لیگ جهانی مواجه شده بودند روسیه با روحیه بالای بازیکانش به راحتی ست پنجم را 15 بر 9 از آن خود کرد تا بار دیگر بازی باخته را با برد عوض کند.

در این بازی دیتمیتری ایلینیخ با کسب 21 امتیاز بهترین بازیکن تیم روسیه بود. موزرسکی 218 سانتیمتری هم با 20 امتیاز کاملا موثر واقع شد. در ترکیب برزیل نیز والاس دسوزا با کسب 21 امتیاز بهترین عملکرد را داشت. برزیل با این نتیجه 10 امتیازی شد و صدرنشین باقی ماند و روسیه با 8 امتیاز در مکان دوم ایستاد. تیم‌های آمریکا، ایتالیا و ایران به ترتیب با 6، 5 و 4 امتیاز سوم تا پنجم هستند و ژاپن بدون امتیاز در قعر جدول ایستاده است.

کد مطلب 2180700

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