آغاز فعالیت فرهنگسراهای کتاب در 22 نقطه پایتخت از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی قندهاری‌نیا، معاون فرهنگی این سازمان با اعلام این خبر گفت: این فرهنگسراها در میادین تجریش، صادقیه، امام حسین (ع)، جمهوری، آزادی، بهاران، کمال‌الملک، نبوت (هفت حوض)، حسن آباد، چهارصد دستگاه، ارگ و فرهنگسراهای ارسباران، اندیشه، قرآن و فرهنگسرای رضوان در گلزار شهدا برپا می‌شوند.

وی بوستان صدف، ضلع غربی دانشگاه تهران، ترمینال خاوران، ترمینال جنوب، خیابان میثاق جنوبی در محله خانی آباد نو، جنب متروی شهرری و جنب فروشگاه شهروند محله زیبادشت بالا را از دیگر نقاط برپایی فرهنگسرای موقت کتاب اعلام کرد و افزود: این فرهنگسرا در قالب برنامه‌های یازدهمین نمایشگاه یاد یار مهربان در باغ کتاب تهران هم فعال خواهد بود.

قندهاری‌نیا در ارتباط با برنامه‌های این فرهنگسراها تصریح کرد: برگزاری کارگاه‌های 10 دقیقه‌ای مهارت‌های مطالعه شامل تندخوانی، دقیق‌خوانی، مدیریت زمان و برنامه‌ریزی و خلاصه برداری، مشاوره کتاب و معرفی نویسندگان و کتاب‌های برتر حوزه‌های مشخص شده با تأکید بر چهره‌ها و نویسندگان شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌های این فرهنگسراها است.

وی ارسال کتاب‌های الکترونیکی از طریق بلوتوث، مسابقه پیامکی، نگارگذر کتاب، غرفه فروش کتاب با موضوع نهضت سیدالشهدا(ع)، برپایی ایستگاه دریافت کتاب‌های اهدایی مردم و برپایی غرفه نقاشی، سرگرمی و مسابقات فرهنگی و کتابخوانی ویژه کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه‌های این فرهنگسراها اعلام کرد.

قندهاری‌نیا ارائه برنامه‌های هدفمند حوزه مطالعه، معرفی برنامه‌های حوزه کتاب در خارج از مراکز سازمان، تعریف برنامه‌های زیربنایی و ماندگار با استفاده از راهکارهای جدید، تبیین اهمیت کتاب به عنوان سیاست راهبردی سازمان و آشنایی بیشتر اهالی پایتخت با فعالیت‌های سازمان در زمینه کتاب و کتابخوانی را بخشی از اهداف برگزاری برنامه‌های هفته کتاب در سازمان فرهنگی هنری شهرداری عنوان کرد.

وی افزود: معرفی برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با کتاب در کتابخانه‌های سازمان، ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان، ترویج فرهنگ استفاده از کتابخانه‌ها میان اقشار مختلف جامعه و افزایش سرانه مطالعه شهروندان و معرفی آخرین اقدامات سازمان در حوزه کتابخوانی و مطالعه از دیگر اهداف برگزاری برنامه‌های هفته کتاب در سازمان است.