به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت فعال در حوزه فناوری های مالی، سامانه نرمافزاری جامع، ماژولار و هوشمندی توسعه داده است که برای پشتیبانی یکپارچه از فرآیندهای مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی طراحی شده است؛ سامانهای که با پشتیبانی کامل از بخشنامههای مرکز اطلاعات مالی، وعده میکند نظارت، تحلیل و گزارشدهی مؤسسات را به استانداردهای نوین نزدیک کند.
امروزه کنترل مؤثر جریانهای مالی و شناسایی بهموقع رفتارهای مشکوک، دیگر بدون تکیه بر سامانههای هوشمند امکانپذیر نیست. شرکت داده کاوان هوشمند توسن، بهعنوان یک بازیگر شناختهشده در عرصه فناوریهای مالی، با توسعه سامانه «کهربا» گامی بلند در این جهت برداشته و بستهای را فراهم ساخته است که در آن نظارت، تحلیل و گزارشدهی بهصورت یکپارچه و با دقت بالایی انجام میشود.
پشتیبانی یکپارچه از فرآیندهای مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی
سامانه کهربا یک راهکار نرمافزاری جامع، ماژولار و هوشمند است که برای پشتیبانی یکپارچه از فرآیندهای مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی طراحی شده است. این سامانه با هدف ارتقای نظارت، تحلیل و گزارشدهی مؤثر در حوزه انطباق با الزامات قانونی توسعه یافته و با پشتیبانی کامل از آخرین بخشنامههای مرکز اطلاعات مالی، پاسخگویی دقیق و قابل اتکا به نیازمندیهای مقرراتی و نظارتی را تضمین میکند.
معماری ماژولار؛ شخصیسازی هوشمند بر پایه نیاز سازمانهای مالی
معماری ماژولار کهربا امکان پیکربندی متناسب با نیازهای خاص هر سازمان را فراهم میآورد. بر این اساس، مشتریان میتوانند از میان ماژولهای تخصصی نظیر کشف ناهنجاری، گزارشهای عملیات مشکوک، گراف تحلیل روابط مالی مشتریان، ریسک تعاملات کاری مشتریان و زیرساخت گزارشدهی تحلیلی، موارد مورد نیاز خود را بهصورت هدفمند انتخاب و فعال کنند.
در لایه قابلیتهای عملیاتی، تحلیل سریع دادههای عملیاتی، مدیریت قوانین و زیرسناریوهای متعدد و گزارشدهی تحلیلی بهعنوان محورهای اصلی این محصول عمل میکنند و در خدمت تصمیمگیریهای انطباق و کاهش ریسکهای مرتبط با پولشویی قرار میگیرند. بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته در لایه تحلیل نیز سرعت بالای پردازش حجم انبوه تراکنشها و استخراج دقیق گزارشها را تضمین کرده و در کاهش این ریسکها نقش مستقیم و مؤثری ایفا میکند.
کشف شبکههای پنهان پولشویی با فناوری گراف
ویژگیهای عملکردی شاخص این محصول عبارتاند از پشتیبانی کامل از آخرین الزامات نظارتی و بخشنامههای مرکز اطلاعات مالی، کشف شبکههای پنهان پولشویی با فناوری گراف و الگوریتمهای پیشرفته شناسایی اجتماعات و مرکزیت، موتور تحلیل هوشمند با ترکیب مدلهای قاعدهمحور، یادگیری ماشین و تحلیل آماری برای کشف ناهنجاریهای مالی، معماری ماژولار و انعطافپذیر با قابلیت انتخاب و فعالسازی ماژولهای تخصصی، مدیریت یکپارچه مشتریان و فهرستهای مراقبت (Watchlist) و سرعت و دقت بالای پردازش حجم انبوه تراکنشها.
به این موارد باید ارائه گزارشهای تحلیلی و زیرساخت گزارشدهی پیشرفته و قابل توسعه را افزود که برای پاسخگویی به انواع نیازمندیهای سازمانی و قانونی طراحی شده است.
استفاده از روشهای محاسباتی پیشرفته برای تحلیل دادهها در مراودات مالی
هوش مصنوعی در سامانه کهربا از روشهای محاسباتی پیشرفته برای تحلیل دادهها در مقیاس بزرگ و شناسایی الگوهای مشکوک در جریانهای مالی بهره میگیرد. الگوریتمهای این سامانه با پردازش سریع حجم انبوهی از اطلاعات، قواعد مبارزه با پولشویی را بهصورت خودکار اجرا کرده و موارد غیرمعمول را برجسته میسازند تا تیمهای انطباق و امنیت بتوانند با دقت و سرعت بیشتری تصمیمگیری کنند.
رویکرد هوش مصنوعی در کهربا بر پایه ترکیب سه لایه مکمل از مدلهای محاسباتی بنا شده است که هر لایه نقش متمایزی در فرآیند شناسایی هوشمند ایفا میکند. در لایه نخست، مدلهای قاعدهمحور هوشمند فراتر از قواعد ایستای سنتی عمل میکنند و با تکیه بر مدلهای آماری، آستانههای تشخیص را بهصورت پویا و متناسب با زمینه تعریف میکنند.
لایه دوم به مدلهای یادگیری بدون نظارت اختصاص دارد که با بهرهگیری از الگوریتمهای تشخیص ناهنجاری (Anomaly Detection) و خوشهبندی (Clustering)، رفتارهای مالی نامتعارف را در فضای چندبعدی شناسایی کرده و مشتریانی را که از خوشه رفتاری طبیعی خود فاصله میگیرند، پرچمگذاری میکنند.
لایه سوم را مدلهای یادگیری نظارتشده تشکیل میدهند که با یادگیری مستمر از بازخوردهای کارشناسان مبارزه با پولشویی و الگوهای استخراجشده از گزارشهای عملیات مشکوک، موارد جدید را با بالاترین درجه انطباق به کاربر پیشنهاد میدهند.
نقشه برداری بصری از ارتباطات پنهان میان تراکنشها، حساب ها و افراد
در کنار این سه لایه، سامانه برای کشف شبکههای پیچیده پولشویی از فناوری گراف Neo۴j و الگوریتمهایی نظیر Louvain بهره میگیرد تا اجتماعات پنهان را شناسایی و شاخصهای مرکزیت را محاسبه کند و به این ترتیب، ارتباطات پنهان میان تراکنشها، حسابها و افراد را بهصورت بصری نقشهبرداری نماید. این قابلیت به تحلیلگران مالی اجازه میدهد که ساختارهای پنهان و حلقههای مشکوک را فراتر از حدس انسانی، بر پایه دادههای واقعی تراکنشها دریابند.
کهربا ترکیبی از معماری ماژولار، پردازش بلادرنگ دادهها و لایههای تکمیلکننده هوش مصنوعی را در یک پلتفرم واحد جمع کرده است. این سامانه نهتنها به مؤسسات مالی در انطباق با مقررات کمک میکند، بلکه با کشف بهموقع ناهنجاریها و شبکههای پنهان مالی، امنیت و شفافیت نظام مالی کشور را در سطحی بالاتر تضمین مینماید.
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