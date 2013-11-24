  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۷

سی ان ان گزارش داد؛

توافق هسته‌ای فرصتی طلایی برای بهبود روابط ایران و غرب/ یک لحظه تاریخی به وقوع پیوست

توافق هسته‌ای فرصتی طلایی برای بهبود روابط ایران و غرب/ یک لحظه تاریخی به وقوع پیوست

شبکه آمریکایی سی ان ان در گزارشی اعلام کرد: ایرانیها پس از رسیدن به توافق در موضوع هسته ای با قدرتهای جهانی در یک ماراتن طولانی مذاکرات خوشحال هستند و آن را آغازی بر فرصت طلایی بهبود روابط با غرب می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان در گزارشی اعلام کرد: خوشحالی ایرانیها تنها از رسیدن به توافق نیست، بلکه آنها این توافق را فرصت ارزشمندی برای بهبود اوضاع اقتصادی در داخل کشورشان می دانند. شمار زیادی (از مردم) طی سالهای اخیر در اثر تحریمهای اقتصادی شدید آسیب دیدند و این توافق را گذرگاهی برای خروج از بحرانهای متراکم و بهبود شرایط معیشتی خود می دانند.

این شبکه خبری در ادامه با اشاره به پیچیدگی ها و اتفاقاتی که در مسیر مذاکرات ایران و گروه 1+5 رخ داد، اعلام کرد: رسیدن به این توافق یک لحظه تاریخی است و امکان بهبود روابط تهران واشنگتن و حل موضوع هسته ای ایران را فراهم می کند.

خاطرنشان می شود ایران و گروه 1+5 در نهایت پس از چهار روز مذاکره نفسگیر به توافق در موضوع هسته ای ایران دست یافتند.

کد مطلب 2181538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها