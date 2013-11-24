به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان در گزارشی اعلام کرد: خوشحالی ایرانیها تنها از رسیدن به توافق نیست، بلکه آنها این توافق را فرصت ارزشمندی برای بهبود اوضاع اقتصادی در داخل کشورشان می دانند. شمار زیادی (از مردم) طی سالهای اخیر در اثر تحریمهای اقتصادی شدید آسیب دیدند و این توافق را گذرگاهی برای خروج از بحرانهای متراکم و بهبود شرایط معیشتی خود می دانند.

این شبکه خبری در ادامه با اشاره به پیچیدگی ها و اتفاقاتی که در مسیر مذاکرات ایران و گروه 1+5 رخ داد، اعلام کرد: رسیدن به این توافق یک لحظه تاریخی است و امکان بهبود روابط تهران واشنگتن و حل موضوع هسته ای ایران را فراهم می کند.

خاطرنشان می شود ایران و گروه 1+5 در نهایت پس از چهار روز مذاکره نفسگیر به توافق در موضوع هسته ای ایران دست یافتند.