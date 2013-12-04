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۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۰۲

هفته ششم لیگ برتر والیبال؛

شکست خانگی پیکان/ متین صدرنشین باقی ماند

شکست خانگی پیکان/ متین صدرنشین باقی ماند

در مهمترین دیدارهای هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال تیم متین ورامین با غلبه بر حریف خود صدرنشین باقی ماند و پیکان در تهران برابر شهرداری تبریز شکست را پذیرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز چهارشنبه با برگزاری شش مسابقه در شهرهای مختلف برگزار شد که در مهمترین بازی تیم متین ورامین در زمین خود تیم نوین کشاورز تهران را 3 بر صفر شکست داد و صدرنشین لیگ برتر باقی ماند.

تیم پیکان در تهران برابر شهرداری تبریز نتیجه را واگذار کرد و کاله در حالی که از داشتن تماشاچیانش محروم بود برابر سایپا در سه ست پیاپی به برتری رسید. باخت باریج اسانس در ارومیه هم یک دیگر از اتفاقات جالب توجه دیدارهای امروز بود.

نتایج کامل دیدارهای هفته ششم به شرح زیر است:

* پیکان یک - شهرداری تبریز 3(20 - 25، 20 - 25، 25 - 18 و 26 - 28)

* میزان خراسان 3 - آلومینیم المهدی هرمزگان 2(22 - 25، 25 - 22، 23 - 25، 25 - 15، 15 - 12)

* شهرداری ارومیه 3 - باریج اسانس کاشان صفر(25 - 23، 25 - 20 و 25 - 20)

* جواهری گنبد 2 - شهرداری زاهدان 3(25 - 23، 21 - 25، 15 - 25، 25 - 23 و 15 - 13)

* کاله مازندران 3 - سایپا البرز صفر(25 - 21، 25 - 20 و 25 - 21)

* متین ورامین 3 - نوین کشاورز تهران صفر(25 - 22، 25 - 22 و 25 - 19)

 

کد مطلب 2189128

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