علی اکبر صفایی در گفتگو با مهر با استقبال از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در ژنو، گفت: بر اساس توافق‌های انجام شده برای یک دوره 6 ماهه برخی از تحریم‌های موجود نفتی لغو و تحریم‌های جدید نفتی به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی نفت خام و محصولات پتروشیمی علیه ایران اعمال نخواهد شد.



مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران افزود: از این رو پیش بینی می‌شود پس از مذاکرات ژنو، سطح فروش نفت ایران به مشتریان فعلی و صادرات نفت کشور حفظ شود.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به کاهش برخی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بیمه، سرویس‌های حمل و نقل نفت و لغو کامل صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا، اظهار داشت: با این وجود در متن پیش نویس توافق ایران و گروه 1+5، درباره لغو تحريم‌هاي حاكم بر كشتيراني جزئیاتی منتشر نشده است.



وی با یادآوری اینکه در حال حاضر یکی از ماموریت‌های شرکت ملی نفتکش ایران ارائه خدمات حمل و نقل دريايي در سطح بين‌المللي است، تصریح کرد: بر این اساس شرکت ملی نفتکش ایران از هرگونه توافق عملي برای تسهيل ارائه خدمات كشتيراني به ویژه در حوزه حمل و نقل نفت خام استقبال مي‌کند.



صفایی با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفتکش ایران انجام رایزنی‌های گسترده با تمامی دست‌اندرکاران حمل و نقل دریایی ملی، بین‌المللی و پيروي از سياست‌هاي وزارت امور خارجه را در دستور کار قرار خواهد داد، خاطرنشان کرد: با مجموعه این اقدامات شرکت نفتکش تلاش می‌کند گام‌های مؤثری در زمینه اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای ژنو، بردارد.