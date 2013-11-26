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۵ آذر ۱۳۹۲، ۸:۳۶

ماموریت نفتکش ایران پس از توافق ژنو/ وضعیت صادرات نفت با کاهش تحریم‌ها

ماموریت نفتکش ایران پس از توافق ژنو/ وضعیت صادرات نفت با کاهش تحریم‌ها

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران سیاست‌های پس از توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 برای یک دوره 6 ماهه را تشریح کرد و با بیان اینکه پیش بینی می‌شود سطح فروش نفت ایران به مشتریان حفظ شود، اعلام کرد: نفتکش ایران رایزنی‌ با دست‌اندرکاران حمل و نقل دریایی ملی، بین‌المللی و اجرای سياست‌هاي وزارت خارجه را در دستور کار قرار می‌دهد.

علی اکبر صفایی در گفتگو با مهر با استقبال از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در ژنو، گفت: بر اساس توافق‌های انجام شده برای یک دوره 6 ماهه برخی از تحریم‌های موجود نفتی لغو و تحریم‌های جدید نفتی به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی نفت خام و محصولات پتروشیمی علیه ایران اعمال نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران افزود: از این رو پیش بینی می‌شود پس از مذاکرات ژنو، سطح فروش نفت ایران به مشتریان فعلی و صادرات نفت کشور حفظ شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به کاهش برخی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بیمه، سرویس‌های حمل و نقل نفت و لغو کامل صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا، اظهار داشت: با این وجود در متن پیش نویس توافق ایران و گروه 1+5، درباره لغو تحريم‌هاي حاكم بر كشتيراني جزئیاتی منتشر نشده است.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر یکی از ماموریت‌های شرکت ملی نفتکش ایران ارائه خدمات حمل و نقل دريايي در سطح بين‌المللي است، تصریح کرد: بر این اساس شرکت ملی نفتکش ایران از هرگونه توافق عملي برای تسهيل ارائه خدمات كشتيراني به ویژه در حوزه حمل و نقل نفت خام استقبال مي‌کند.

صفایی با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفتکش ایران انجام رایزنی‌های گسترده با تمامی دست‌اندرکاران حمل و نقل دریایی ملی، بین‌المللی و پيروي از سياست‌هاي وزارت امور خارجه را در دستور کار قرار خواهد داد، خاطرنشان کرد: با مجموعه این اقدامات شرکت نفتکش تلاش می‌کند گام‌های مؤثری در زمینه اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای ژنو، بردارد.

کد مطلب 2182817

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