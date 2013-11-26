علی اکبر صفایی در گفتگو با مهر با استقبال از توافق هستهای ایران و گروه 1+5 در ژنو، گفت: بر اساس توافقهای انجام شده برای یک دوره 6 ماهه برخی از تحریمهای موجود نفتی لغو و تحریمهای جدید نفتی به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی نفت خام و محصولات پتروشیمی علیه ایران اعمال نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران افزود: از این رو پیش بینی میشود پس از مذاکرات ژنو، سطح فروش نفت ایران به مشتریان فعلی و صادرات نفت کشور حفظ شود.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به کاهش برخی از تحریمها و محدودیتهای اعمال شده بیمه، سرویسهای حمل و نقل نفت و لغو کامل صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا، اظهار داشت: با این وجود در متن پیش نویس توافق ایران و گروه 1+5، درباره لغو تحريمهاي حاكم بر كشتيراني جزئیاتی منتشر نشده است.
وی با یادآوری اینکه در حال حاضر یکی از ماموریتهای شرکت ملی نفتکش ایران ارائه خدمات حمل و نقل دريايي در سطح بينالمللي است، تصریح کرد: بر این اساس شرکت ملی نفتکش ایران از هرگونه توافق عملي برای تسهيل ارائه خدمات كشتيراني به ویژه در حوزه حمل و نقل نفت خام استقبال ميکند.
صفایی با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفتکش ایران انجام رایزنیهای گسترده با تمامی دستاندرکاران حمل و نقل دریایی ملی، بینالمللی و پيروي از سياستهاي وزارت امور خارجه را در دستور کار قرار خواهد داد، خاطرنشان کرد: با مجموعه این اقدامات شرکت نفتکش تلاش میکند گامهای مؤثری در زمینه اجرایی شدن مفاد توافق هستهای ژنو، بردارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران سیاستهای پس از توافق هستهای ایران با گروه 1+5 برای یک دوره 6 ماهه را تشریح کرد و با بیان اینکه پیش بینی میشود سطح فروش نفت ایران به مشتریان حفظ شود، اعلام کرد: نفتکش ایران رایزنی با دستاندرکاران حمل و نقل دریایی ملی، بینالمللی و اجرای سياستهاي وزارت خارجه را در دستور کار قرار میدهد.
علی اکبر صفایی در گفتگو با مهر با استقبال از توافق هستهای ایران و گروه 1+5 در ژنو، گفت: بر اساس توافقهای انجام شده برای یک دوره 6 ماهه برخی از تحریمهای موجود نفتی لغو و تحریمهای جدید نفتی به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی نفت خام و محصولات پتروشیمی علیه ایران اعمال نخواهد شد.
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