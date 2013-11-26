به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس مقدم در خصوص برگزاری سومین دور از جشنواره جام جم اظهار کرد: من چندان درگیر دوره اول نشدم اما درباره دوره دوم چون دوستان لطف داشتند و به عنوان پیشکسوت برای اهدای جوایز دعوتم کرده بودند، بیشتر در جریان هستم. به نظر می‌رسد این ماراتن خوبی است.

وی افزود: اینگونه مشخص می‌شود مثلا به یک تله فیلم خیلی دم دستی، سهل انگارانه و به عنوان اثری دست پایین نگاه شده و فقط و فقط پولی را دور ریخته‌اند و بیت المالی را هدر داده‌اند در حالی که اگر قصه های نوتر به خصوص در زمینه‌های خانواده و اخلاق ساخته شود، شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.

کارگردان سری 1 و 2 پایتخت با بیان اینکه حتی می‌توان این آثار را به کارگردان‌های جوان سپرد و تله فیلم می‌تواند محک خوبی برای نسل جوانی باشد که وارد این حرفه می‌شوند، خاطرنشان کرد: اینطوری دوست داشتنی‌تر است و من امیدوارم جشنواره امسال از دو دوره قبل قوی‌تر و غنی‌تر باشد.

مقدم در خصوص تقسیم بندی سریال‌ها به طنز و شیرین، دفاع مقدس و... تصریح کرد: سریال، سریال است و جدا کردن آن همه چیز را محدود می‌کند. مثلا درخصوص سریال‌های کمدی ما اندک تولیداتی داریم که بتوان به آنها به عنوان آثار جشنواره‌ای نگاه کرد یا در زمینه دفاع مقدس به تعداد انگشتان دست به خصوص در عرصه سریال آثاری داریم. اما در زمینه سریال‌های ملودرام و اجتماعی تعداد بیشتری اثر داریم. بنابراین باید همه این‌ها را یک کاسه کرد و بعد محکشان زد.

وی یادآور شد: ‌به هر حال وقتی در جشنواره‌ای قرار است یک سال گذشته تلویزیون مورد ارزیابی قرار بگیرد خود به خود بهتر است محصولات آن سال مورد ارزیابی قرار بگیرد و این روش درست‌تری است.

کارگردان "بچه‌های نسبتا بد" درباره ترکیب هیات داوران جشنواره نیز تأکید کرد: باید از صنوف مختلف تلویزیون در هیئت داوران قرار بگیرند. مثلا نویسنده، کارگردان، بازیگر و تئوریسین خوب در هیات داوران کنار هم باشند تا وقتی کاری به عنوان اثر برتر انتخاب می‌شود از تمام وجوه ارزش گذاری شده باشد.

مقدم بیان کرد: کارگردانی، فیلمبرداری، میزانسن، بازی‌ها،‌ صحنه، لباس و ... همه و همه باید ارزش گذاری شود تا بهترین نتیجه را داشته باشیم. اگر این اتفاق رخ بدهد هیئت داوران ترکیب کامل و خوبی خواهد داشت.