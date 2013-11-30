به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرجی با اعلام این خبر گفت: در دوره قبل جشنواره هم سریال‌های الف ویژه داوری نشد و بنا داریم همه سریال‌های الف ویژه در رقابت دیگری شرکت کنند.

وی افزود: همه سریال‌های الف ویژه تلویزیون که در سال‌های اخیر تولید و پخش شده بدون لحاظ کردن موضوع آن‌ها در یکی از دوره‌های جشنواره در بخش مجموعه‌های تلویزیونی با هم رقابت خواهند کرد.

قائم مقام رییس جشنواره تلویزیونی جام جم همچنین درباره موضوعی بودن بخش مجموعه‌های تلویزیونی این جشنواره اظهار کرد: این مسئله مختص به این دوره نیست کما اینکه در دوره قبل جشنواره هم فقط سریال‌های طنز مورد بررسی و داوری قرار گرفت و امسال هم سریال‌هایی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داوری خواهد شد.

فرجی توضیح داد: تعداد سریال‌های سیما در سال‌های اخیر آنقدر زیاد بوده که داوری همه آنها ممکن نیست و بررسی موضوعی آثار به داوری دقیق تر این بخش کمک خواهد کرد.

سومین جشنواره تلویزیونی جام جم در 6 بخش مجموعه‌های تلویزیونی، مستند، فیلم‌های تلویزیونی، انیمیشن، برنامه‌های ترکیبی و بین الملل برگزار می‌شود که بخش مجموعه‌های تلویزیونی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و بخش بین الملل با موضع مقاومت و بیداری اسلامی و سایر بخش‌ها با موضوع آزاد برگزار می‌شود.