بسیج حاصل تفکر ژرف امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد جواد سلیمانی، ظهر سه شنبه در همایش بسیج، حماسه و خدمت، بسيجیان را نیروهای تازه نفس انقلاب و نظام خواند و اظهار داشت: پیشرفت بسیج در عرصه های علمی و سازندگی، تحقق اهداف بلند امام راحل را در پی خواهد داشت.

امام جمعه بافق در ادامه به بیان برخی از اهداف بسیج در کشور اشاره کرد و يادآور شد: هر فرد بسیجی در حیطه فعالیت خود اعم از روحانیت، کشاورز، اساتید و ... اگر در راستاي اهداف امام و رهبري تلاش کند، بسیجی به تمام معنا خواهد بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق نيز در این همایش، عزم راسخ بسیجیان در تمامی عرصه های کشور را ستود و بیان داشت: حضور همیشگی بسیج در همه صحنه ها باعث شد تا مقام معظم رهبری شعار وحدت آفرین بسیجیان را پیشتاز حماسه و خدمت انتخاب کند.

بمانعلی باقیان افزود: آمادگی بسیجیان فقط در میدان رزم نیست بلکه بسیجیان با شور نشاط و آینده نگری، حضور خود را در تمام زمینه ها به اثبات رسانده اند.

فرمانده مقاومت حوزه فاطمه الزهرا (س) بافق نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت: افتخار زنان بسیجی این است که پای آرمانهای انقلاب ایستاده اند و زینب گونه تا جان در بدن دارند از امام و پیشوای خود پیروی خواهند کرد.

معصومه خدامی عنوان کرد: زنان بسیجی با دید باز نسبت به مسائل انقلابی کشور در هر شرایطی آماده دفاع و پشتیبانی از کیان مملکت خویش هستند.

وی خاطرنشان كرد: پر کردن اوقات بسیجیان با برنامه های فرهنگی جذاب و متنوع از اهداف بسیج خواهران است.

به گزارش مهر، همایش صدها نفری بسیجیان بافق همزمان با پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی (ره) با حضور گسترده مردم و قشرهای مختلف بسیج و مسئولان بافق در صحن امامزاده عبدالله این شهرستان برگزار شد و اجرای دکلمه دانش آموز بسیجی و سرود بسیج و مداحی سازگار، مداح کشوری از دیگر برنامه های اين مراسم بود.