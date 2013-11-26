همایش امام سجاد (ع) در بستک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان بستک گفت: همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) با موضوع فرقه های نوظهور عامل اختلاف در امت اسلامی سه شنبه 12 آذر ماه جاری با حضور علما و کارشناسان حوزه دین در این شهرستان برگزار می شود.

محمد مشتاق زاده در نشست هماهنگی برگزاری همایش امام سجاد(ع) در شهرستان بستک، اظهار داشت: این همایش در راستای شناساندن شخصیت نورانی، سیره علمی و عملی امام سجاد(ع) و معرفی هرچه بهتر صحیفه سجادیه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همه ما باید زندگی و مسیر بزرگان و امامان دینی خود را مسیر راه خویش قرار دهیم، افزود: بزرگان دین بهترین و زیباترین مسیر را در زندگی دنیوی و اخروی خویش انتخاب و ما با تأسی از راه و روش این بزرگان به سعادت دنیا و آخرت می‌رسیم.

فرماندار بستک بیان داشت: شخصیت والای حضرت امام سجاد (ع) بود که توانست كشتي اسلام اصیل و امامت و ولايت را پس از حوادث دلخراش عاشورا، رهبري و آن را از طوفان ها وگرداب هاي افكار و اعمال پست امويان و فريب خوردگان نجات دهد و پاسدار عظیم مکتب و ارزشهای متعالی اسلام و ولایت باشد.

مشتاق زاده با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر شناخت ویژگی ها و شخصیت امام سجاد(ع) و استفاده از کتاب صحیفه سجادیه تأکید فراوانی دارند افزود: شناخت فرهنگ عمیق اسلامی و توجه به کتاب صحیفه سجادیه کمک فراوانی در مبارزه با هجمه فرهنگی جهان غرب که درصدد مقابله با ارزش های جامعه و دین اسلام هستند، خواهد کرد.

وی ادامه داد: همايش انوار عرفاني اخلاقي امام سجاد(ع) كاري اساسي و بنيادي است و بايد زمينه لازم جهت استمرار آن و جلب مشاركت تمامي انديشمندان جهان اسلام و گسترش ابعاد همايش مورد توجه قرار گيرد.

فرماندار بستک خاطرنشان كرد: اين نوع همايش‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي و ديني مي‌توانند مبنايي براي فعاليت‌هاي آتي در حوزه‌هاي مختلف باشند و استقبال بسيار خوب از اين برنامه‌ها نشانگر برنامه‌ريزي مطلوب و مشاركت تمامي اقشار و گروه‌هاست.

مشتاق زاده گفت: آشنایی مردم با اخلاق، اندیشه، ابعاد شخصیتی، شیوه زندگی و مبارزات وعرفان امام سجاد(ع) و کتاب صحیفه سجادیه وهمچنین مبارزه با عرفان های نوظهور و کاذب از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش می باشد.

گفتنی است اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک به عنوان دبیر دومین همایش علمی، پژوهشی امام سجاد(ع) در این شهرستان انتخاب شد.

وحدت شیعه و سنی ضرورتی انکارناپذیر است

فرماندار شهرستان بستک گفت: وحدت شیعه و سنی ضرورتی انکارناپذیر است و برای تداوم دین مبین اسلام و بسط و گسترش آن لازم و ضروری است.

محمد مشتاق زاده در دیدار با علمای اهل سنت شهرستان بستک، وحدت میان مسلمانان را از جمله عوامل مهم در رشد و تعالی دین اسلام برشمرد و اظهار داشت: هرگونه تفرقه میان مسلمانان، دشمن را شاد می کند که باید با ایجاد وحدت از آسیب دیدن اسلام و نظام جلوگیری کنیم.

وی با بیان این‌که هوشیاری و بیداری اسلامی مسلمانان تمامی فتنه‌های دشمنان را خنثی می‌کند، افزود: دشمنان با ایجاد نفاق و تفرقه درصدد ضربه زدن به اسلام و ارزش‌های اسلامی هستند.

فرماندار بستک بیان داشت: پیامبر عظیم الشان اسلام در عصر تاریکی و جهالت آن روز جامعه، متعالی ترین دستورات را برای جامعه بشری به ارمغان آورد و امروز مسلمانان می بایست با بکارگیری دستورات و پیروی دقیق از فرامین و سیره آن رسول گرامی جامعه اسلامی را به قلل رفیع افتخار و عزت نائل سازند.

مشتاق زاده یکی از راه‌های تحکیم وحدت میان مسلمانان را رجوع به اصول، قرآن و سیره شریف نبوی برشمرد و تصریح کرد: باید روح وحدت را بر اساس قرآن و سنت زنده کنیم.

وی از روحانیون به عنوان دژ محکمی در برابر توطئه‌های گوناگون دشمنان اسلام و نظام از بدو انقلاب تا به امروز نام برد و افزود: روحانیون منطقه همواره با حضور فعال و چشمگیر خود در عرصه‌های مختلف به ویژه در دوران جنگ تحمیلی و قبل از آن ثابت کردند که در راستای حفظ ارزش‌های این دین الهی از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.

فرماندار بستک با بیان اینکه روحانیون نقش مربیان ارزشی جامعه را برعهده دارند، اضافه کرد: علمای واقعی ادامه دهنده راه پیامبر گرامی اسلام‌(ص) در راستای تثبیت حاکمیت الله و گسترش فرهنگ انسانیت در جامعه هستند.

مشتاق زاده با بیان اینکه مردم شهرستان بستک همواره تابع دستورات اسلام و قرآن بوده و هستند، افزود: حفظ وحدت اسلامی تحت لوای رهبری مهم‌ترین ویژگی مردم متدین این شهرستان است.

گفتنی است این دیدار با حضور حجت الاسلام منصوری امام جمعه شهرستان، ابومهدی منصوری استاد دانشگاه حافظ اسد دمشق و جمعی از مسوولان صورت گرفت.

دانشگاهها به کیفی سازی و نوسازی علمی توجه کنند

فرماندار شهرستان بستک گفت: کیفی سازی و نوسازی علمی دو شاخصه مهم و تأثیرگذار در ارتقاء کیفی آموزش عالی و بخش دانشگاهی ما می باشد و مسئولین و دانشگاهیان باید به آن توجه نمایند.

محمد مشتاق زاده در جمع اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شهر جناح اظهار داشت: ما در کشوری زندگی می کنیم که پرچم اسلام در آن برافراشته است و از مهمترین اولويت هاي دين مبين اسلام ، توسعه علم و دانش در جامعه می باشد.

وی ادامه داد: با توجه به پيشرفت هاي علمي و دانشگاهي در موضوعات مختلف، دانشگاهها در این شرایط باید رسالت، راهبرد و نقشه راه رسیدن به جایگاه واقعی خود در عرصه علم و دانش را تدوین و تفهیم کنند.

فرماندار شهرستان بستک به نقش کلیدی دانشگاهها در تحقق شعار سال، بر تبیین ابعاد مختلف حماسه اقتصادی و سیاسی در دانشگاهها پرداخت وگفت :دانشگاهها ودانشجویان در آگاه سازی و روشنگری آحاد مختلف جامعه، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و هم اندیشی همچون گذشته که در مبارزات، دستاوردها و تحولات انقلاب اسلامی نقش محوری داشته اند در تحقق منویات رهبری و شعار حماسه سیاسی و اقتصادی هم به خوبی ادای دین خواهند کرد.

وی افزود: دانشگاه ها باید در همه زمینه ها از جمله بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری، تجارت و سایر بخش ها مشارکت و راهکارهای علمی را برای توسعه کیفی این بخش ها ارائه نمایند.

فرماندار بستک تأکید کرد: انتظار داریم که اساتید در بحث های سرمایه گذاری، گردشگری، اقتصاد مقاومتی و همچنین در خصوص تولید ملی مشارکت فعالی داشته باشند و با ارائه طرح های تحقیقاتی خود در افزایش آگاهی میان مردم گام بردارند.

قدرت تدبیر، تحریم ها را به زانو درآورد

فرماندار شهرستان بستک با بیان اینکه توافقات هسته ای امید را در جامعه نوید می دهد گفت: قدرت تدبیر، تحریم ها را به زانو درآورد.

محمد مشتاق زاده با تبریک موفقیت های ایران در مذاکرات هسته ای اظهار داشت: حمایتهای رهبر معظم انقلاب، تدابیر، منطق و عقلانیت ریاست جمهوری، دیپلماسی مجاهدانه تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در ژنو، صبر و مقاومت ملت شریف ایران و هوشمندی مقتدرانه فرزندان غیور ایران اسلامی، منجر به توافق تاریخی شد که موفقیت بزرگی برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید.

وی افزود: حق ملت ایران، دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و فعال بودن سایت های هسته ای می باشد که با توافقات انجام شده حق غنی‌سازی ایران در خاک خود به رسمیت شناخته شده است.

فرماندار شهرستان بستک بیان داشت: مردم ایران باید با هوشیاری و درایت، وحدت و همبستگی خود را حفظ کنند هم چنان که دشمن نیز متوجه شد که تحریم ها در تغییر اراده مردم ایران نمی تواند کارساز باشد.

مشتاق زاده افزود: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب همواره چراغ راه دولتمردان بوده و امیدواریم در جهت تحقق آرمان­های انقلابی و دست­یابی به حقوق قانونی ایران با عنایت به این رهنمود ها گام برداشته شود.

وی با اشاره به آثار مثبت و ارزشمند مذاکرات ژنو و به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران توسط جامعه جهانی، ابراز امیدواری کرد که گام های اعتمادساز ایران همراه با برنامه غنی سازی منجر به توسعه و تقویت فعالیت های علمی، صنعتی و اقتصادی گردد.

کاهش آسیب های اجتماعی مستلزم برنامه ریزی مدون است

فرماندار بستک بر لزوم شناسایی آسیبهای اجتماعی بین جوانان تأکید کرد و کاهش آسیب های اجتماعی را مستلزم برنامه ریزی مدون و دقیق دانست.

محمد مشتاق زاده در جلسه بررسی آسیب های اجتماعی شهرستان اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی و راه‌های مقابله با آن نیازمند برنامه‌ریزی و بررسی دقیق، توسط مسئولان و صاحب‌نظران این حوزه است.

وی با بیان اینکه باید قبل از وقوع، حادثه را شناسایی کرد، تصریح کرد: برای اینکه دچار مشکلات متعدد نشویم باید قبل از بروز آسیب‌های اجتماعی نسبت به شناسایی آسیب‌ها اقدام کنیم.

فرماندار بستک بیان داشت: بهزیستی در زمینه آسیب شناسی اجتماعی و مشاوره ای می تواند کمک های زیادی در راستای کم رنگ کردن ناهنجاری های اجتماعی کند و نقش نهاد بهزیستی باتوجه به وظایف و مسوولیت هایی که به عنوان یک نهاد حمایتی در جامعه برعهده دارد، در کاهش آسیب های اجتماعی تعیین کننده است.

مشتاق زاده با بیان اینکه خانواده‌ها به عنوان رکن اساسی جامعه، در کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی نقش موثری دارند، گفت: تربیت صحیح و اصولی فرزندان و ایمن‌سازی آن‌ها در برابر آسیب‌های اجتماعی توسط خانواده‌ها می‌تواند سبب کاهش میزان ابتلای جوانان به آسیب‌های اجتماعی شود.

وی با بیان اینکه امروزه دشمن با استفاده از جنگ نرم در تلاش برای رخنه در روح جوانان است، اعلام کرد: برای مقابله با این امر باید بصیرت و آگاهی را در جوانان بیش‌تر کرد.

فرماندار شهرستان بستک بر تشکیل کارگروههای تخصصی برای بررسی این آسیب ها و ارایه راهکارهای مناسب برای مصون ماندن جوانان از آسیب های اجتماعی تأکید کرد و افزود: کارگروه های تخصصی وظیفه دارند راهکارهای لازم را در زمینه آسیب های اجتماعی از جمله ازدواج های ناموفق و طلاق، اعتیاد، آسیب های روانی شامل خشونت، خودکشی و سرقت، آسیب های نوظهور از جمله استفاده از ماهواره ، اینترنت و تلفن همراه و... ارائه کنند.

مشتاق زاده اجرای برنامه های فرهنگی، برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی را از جمله راهکارهای موجود برای کاهش آسیبهای فرهنگی در جوانان دانست و خواهان توجه ویژه مسئولان مربوطه به این مهم شد.