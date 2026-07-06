به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی دمی‌زاده در محفل انس با قرآن که به مناسبت گرامیداشت ایام تشییع تاریخی قائد امت در مسجد امام کاظم شهر جناح برگزار شد، با تأکید بر نقش فرهنگ قرآنی و روحیه ایثار در پویایی جامعه اسلامی، اظهار کرد: این‌گونه محافل تنها مجالس یادبود نیست، بلکه زمینه‌ساز قیام برای خدا، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی است.

وی با بیان اینکه خون شهیدان موجب حیات، حرکت و بیداری امت اسلامی می‌شود، افزود: جامعه مسلمانان امروز بیش از هر زمان دیگری به این درک رسیده است که رمز عزت و اقتدار، وحدت در برابر دشمنان اسلام و تمسک به آموزه‌های الهی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بستک با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید آنان را الگوهایی برجسته در عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانست و گفت: شخصیت‌های بزرگ دینی با تکیه بر علم، حکمت، درایت و نگاه وحدت‌آفرین خود نقش مهمی در انسجام امت اسلامی و مقابله با جریان‌های سلطه‌گر ایفا کرده‌اند.

دمی‌زاده با تأکید بر اهمیت وحدت میان مذاهب اسلامی، تصریح کرد: نگاه عالمانه و وحدت‌محور رهبر شهید همواره بر احترام متقابل میان مذاهب و پرهیز از هرگونه توهین به مقدسات اسلامی استوار بوده و همین رویکرد زمینه‌ساز تقویت همبستگی امت اسلام شده است.

وی با بیان اینکه اندیشه‌های الهام‌بخش آیت‌الله خامنه‌ای با شهادت ایشان متوقف نمی‌شود، خاطرنشان کرد: شهادت پایان یک راه نیست، بلکه آغاز استمرار یک مکتب و تفکر است و خون شهیدان ضامن تداوم مسیر انقلاب اسلامی و عزت ملت‌های مسلمان خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بستک در پایان با محکوم کردن هرگونه تعرض و اهانت به شخصیت‌های دینی و رهبران امت اسلامی بر ضرورت هوشیاری، حفظ وحدت، تبعیت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های دینی تأکید کرد و گفت: ملت ایران همواره در دفاع از آرمان‌های اسلام و انقلاب استوار خواهد ماند.