تصادفات درون شهری استان مرکزی 20 درصد کاهش یافت

سرهنگ ابوالفضل اميدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین طي آبان ماه سال جاری تصادفات درون شهری كاهش 46 درصدی یافته است.

وي اضافه كرد: با تداوم اجراي هدفمند برنامه های ارتقاء انضباط ترافيكي در استان و همكاری و مساعدت خوب دستگاه ها و به خصوص شهروندان ميزان حوادث رانندگي درون شهری در سطح استان با كاهش چشم گيري همراه بوده است.

سرهنگ اميدی ادامه داد: با توجه به گستره وسيع مقررات ترافيك، اولويت بندي مسائل ترافيكي از جمله مهمترين اولويت هاي پليس راهنمايي و رانندگي استان به منظور ارتقاء انضباط ترافيكي بوده كه با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط به مرحله اجراءگذاشته شده است.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان مركزی بيان داشت:‌ در آبان ماه امسال تعداد هفت نفر از شهروندان در تصادفات درون شهري استان جان خود را از دست دادند كه اين ميزان درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود 46 درصد كاهش داشته است.

سرهنگ اميدی در ادامه با اشاره به مهمترين علل سوانح رانندگي در استان تصريح كرد: سرعت و سبقت غيرمجاز، عدم استفاده از كمربند و كلاه ايمني، عدم رعايت فاصله طولي، حركت نكردن در بين خطوط و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي جزء تخلفاتي است كه بر اساس آمارها و يافته هاي پليس راهنمايي و رانندگي به عنوان مهمترين علل وعوامل تصادفات شناخته شده اند.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان مركزي در پايان با تشكر از همراهي شهروندان در اجراي مطلوب طرح هاي انتظامي وترافيكي، لزوم توجه و دقت بيشتر شهروندان به قوانين رانندگي را خواستار شد.