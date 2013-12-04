كلاهبردار بانكي اراك دستگیر شد/ عدم پرداخت اقساط پس از گذشت 7 سال گیگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزيز اله ملكي گفت: در پي كسب خبر مبني بر دريافت تسهيلات غير مجاز كلان از يكي از بانك هاي دولتي در اراك و عدم پرداخت اقساط آن پس از گذشت هفت سال موضوع در دستور كار و پيگيري پليس آگاهي استان مركزي قرار گرفت.

وي در ادامه افزود: پس از تحقيقات گسترده پليس مشخص شد متهم با تاسيس دو شركت صوري اقدام به دريافت وام توليد كرده است كه يكي از اين شركت ها پس از اخذ وام تعطيل و غير فعال مي باشد.

فرمانده انتظامي استان مركزي با اشاره به اينكه پرونده تسهيلات بدون امضا رئيس هيئت مديره يكي از شركتها در چرخه وام قرار گرفته و فاقد اعتبار قانوني مي باشد، خاطر نشان كرد:با تلاش ماموران انتظامي متهم در اراك شناسايي و دستگير شدو پس از تشكيل پرونده به مراجع قضايي استان معرفي شد.

كشف 114 هزار نخ سيگار قاچاق در خنداب

سرپرست فرماندهي انتظامي خنداب استان مركزي از كشف 114 هزار نخ سيگار قاچاق طي 24 ساعت گذشته در اين شهرستان خبر داد.

سرگرد جعفر شمس بيرانوند گفت: در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح شهرستان خنداب، ماموران انتظامي در محور نصير آباد – خنداب به يك دستگاه خودروي سواري مشكوك و آن را متوقف كردند.

وي در ادامه افزود: راننده خودرو كه ابتدا قصد متواري شدن را داشت، با سرعت عمل پليس متوقف و مورد بازرسي قرار گرفت.

سرپرست فرماندهي انتظامي خنداب با اشاره به كشف يكصد و چهارده هزار نخ سيگار قاچاق خاطر نشان كرد: يك نفر نيز در اين رابطه دستگير و پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد.

كشف 386 جفت كفش كتاني قاچاق در شازند

در اقدام عملياتي و سريع پليس در شازند تعداد 386 جفت كتاني قاچاق كشف و ضبط شد.

سرهنگ احمد رضا چگنيفرمانده انتظامي شازند گفت: در ادامه روند مبارزه با معضل قاچاق كالا و ارز در استان، ماموران انتظامي شهرستان شازند حين گشت زني در محور شازند – توره به يك دستگاه خودروي اسكانيا مشكوك و آن را متوقف كردند.

وي در ادامه افزود: پس از بازرسي از خودروي توقيفي تعداد 386 جفت كتاني به ارزش 100 ميليون ريال كشف و ضبط شد. فرمانده انتظامي شازند با اشاره به دستگيري يك نفر در اين رابطه اظهار داشت: متهم پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايي اعزام شد.

كشف 25 راس احشام سرقتي در خمين

25 راس احشام كه در شهرستان محلات سرقت شده بود، با هوشياري ماموران انتظامي در شهرستان خمين استان مركزي كشف و ضبط شد.

سرهنگ عزيزاله اويسي گفت: ماموران انتظامي شهرستان خمين در حين گشت زني در محور خمين اليگودرز به يكدستگاه خودروي نيسان حامل احشام مظنون و اقدام به توقيف آن كردند.

وی در ادامه افزود: راننده خودروي مذكور بدون توجه به دستور ايست پليس از محل متواري كه با تعقيب مستمر ماموران و با استفاده از تاريكي شب اتومبيل را در كنار جاده رها و اقدام به فرار كرد.

فرمانده انتظامي شهرستان خمين با اشاره به كشف 25 راس احشام سرقتي محلات خاطر نشان كرد : پس از بررسي مشخص شد اتومبيل حامل احشام نيز از شهرستان گلپايگان سرقت شده است. سرهنگ اويسي در پايان اظهار داشت: احشام كشف شده به مالباختگان تحويل و جستجو براي دستگيري سارق ادامه دارد.

دستگيري سارق 12 دستگاه موتورسيكلت سرقتي در اراك

ساق حرفه اي و سابقه دار 12 دستگاه موتورسيكلت سرقتي طي 48 ساعت گذشته در اراك شناسايي و دستگير شد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان مركزي گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت موتور سيكلت در سطح شهر اراك و شكايت تعدادي از شهروندان در اين زمينه موضوع مورد پيگيري هاي شبانه روزي پليس آگاهي استان قرار گرفت .

وي در ادامه افزود: پس از تحقيقات گسترده و فني پليس، سارق در يكي از محله هاي شهر اراك شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه دستگير شد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان مركزي با اشاره به اعتراف سارق به 12 فقره سرقت موتورسيكلت در اراك خاطر نشان كرد: پنج نفر مالخر نيز در اين رابطه شناسايي و دستگير شدند. سرهنگ احمدي در پايان اظهار داشت:اموال مسروقه كشف شده پس از شناسايي به مالباختگان تحويل و متهمان با تشكيل پرونده به مراجع قضايي استان معرفي شدند .