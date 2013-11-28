نحوه نظارت خانواده ها تاثير بسزايي در گرايش جوانان به مواد مخدر سنتي و صنعتي دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ محمد علی گودرزی ظهر روز پنجشنبه در جمع مددجویان کمیته امام خمینی (ره) شهرستان فراهان گفت: نوع نظارت خانواده ها و برخورد با جوانان و نوجوانان تاثير بسزايي در گرايش آن ها به مواد افيوني دارد.

وی با اشاره به معضلات ناشي از آسيب هاي اجتماعي در جامعه گفت: این آسیب ها باید شناسایی و جلوگیری شوند چرا که سلامت جامعه و نسل جوان ایران اسلامی را تهدید می کنند.

سرهنگ گودرزی حفظ سلامت جامعه از آسیب های اجتماعی را مهمترین وظیفه نیروی انتظامی گفت: حفظ سلامت جامعه از آسيب ها و معضلات اجتماعي و برخورد با اخلال گران نظم و امنيت مهمترين وظيفه نيروي انتظامي در برقراري و حفظ امنيت پايدار است.

وی با اشاره به اینکه خانواده ركن مهمي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است، اضافه کرد: والدین می توانند با آموزش صحیح فرزندان نقش موثری در پیشگیری از آسیب ها به خصوص اعتیاد داشته باشند.

سرهنگ گودرزی توسعه فرهنگ دینی و احکام الهی در جامعه را ضروری دانست و گفت: والدین باید با انجام این مهم جوانانو نوجوانان خود را از توطئه فرهنگی دشمنان آگاه کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فراهان در پايان با ارائه راهكارهايي براي پيشگيری از گرفتاري افراد در دام مواد مخدر اظهار داشت: در اين راستا خانواده ها مي بايست همكاري و تعامل بيشتري با پليس برقرار كنند