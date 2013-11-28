گفتگوی تلفنی اوباما با پادشاه عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته با ملک عبدالله پادشاه عربستان تماسی تلفنی داشت. بر این اساس در این گفتگو طرفین جزئیات توافق هسته ای ایران و 1+5 در ژنو مورد بحث قرار گرفته است.

بنا بر اعلام کاخ سفید، اوباما بر لزوم پایبندی ایران به مفاد توافق انجام گرفته در ژنو تاکید کرده است. ملک عبدالله و رئیس جمهوری آمریکا همچنین در مورد ادامه مذاکرات به شکلی منظم برای دستیابی به توافقی که نگرانی بین المللی نسبت به برنامه هسته ای ایران را رفع کند، اتفاق نظر داشته اند.

گفتنی است در پی توافق نمایندگان ایران و گروه کشورهای 1+5 در ژنو، شمار زیادی از کشورهای منطقه از جمله عربستان از این اقدام استقبال کردند.